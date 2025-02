Nadvakrát ohebný Samsung má jméno, bude pokračovat v tradici

Samsung už údajně vybral jméno pro svou nadvakrát ohebnou skládačku

Vycházet by měla z tvaru konstrukce při ohybu

K představení by mělo dojít ještě v letošním roce

Segment ohebných zařízení patří v současné době mezi ty nejrychleji se rozvíjející, minimálně pokud jde o mobilní odvětví. Ostatně není se co divit, klasické chytré telefony už jsou ve své podstatě hotová zařízení a radikální proměnu tohoto konceptu očekávají jen ti největší snílci. Naproti tomu mezi skládačkami ještě není nic pevně dané a všichni výrobci, včetně těch největších, stále hledají nejen způsob, jak zlepšit konstrukci a snížit náklady, ale také jak celé odvětví posunout zase o kus dále. Jednou z cest, po které se již vydal Huawei, jsou podle všeho nadvakrát ohebné skládačky.

Přivítejte Samsung Galaxy G Fold

V podstatě se velikostí úhlopříčky jedná o tablety, které lze v rámci dvou kloubů složit tak, aby se ze zařízení stal relativně kompaktní smartphone. Koncepty těchto zařízení vídáme na různých mobilních veletrzích už nějaký ten pátek, nicméně jako první se v loňském roce odhodlal jít s kůží na trh Huawei. Ten vyrobil zařízení jménem Huawei Mate XT a jedná se o první nadvakrát ohebnou skládačku na trhu, která se skládá ve tvaru písmene Z. Podle spekulací ale nebude dlouho jediným výrobcem, který se může pyšnit tímto typem skládačky.

Na paty mu podle všeho šlape Samsung, jenž údajně připravuje svou vlastní nadvakrát ohebnou skládačku. O velké překvapení se nejedná, neboť právě jihokorejský gigant patří mezi ty, kteří s tímto konceptem experimentují nejvíce. Na rozdíl od skládačky od Huawei ale Samsung hodlá přijít s trochu jinou konstrukcí, která by měla připomínat písmeno G. Právě tento koncept před pár lety firma ze Soulu prezentovala například na MWC v Barceloně.

A právě z tvaru ohybů má vycházet také jméno, respektive označení nové řady, alespoň podle známého leakera yeux1122. Název chystané skládačky by měl být Samsung Galaxy G Fold. Podle spekulací by měl nabídnout 9,96″ panel v rozloženém stavu, což je o téměř 30 procent větší plocha, než jakou nabízí Galaxy Z Fold 6. Jakým způsobem ale nakonec Samsung přistoupí k chystané skládačce se teprve ukáže a to možná už v letošním roce, pokud se spekulace nemýlí.