Flexibilní displeje od Samsungu, jaké jste ještě neviděli. Jsou tenčí a ohýbají se na obě strany

V segmentu ohebných displejů nemá Samsung konkurenci

Na veletrhu CES prezentoval novinky, které lze ohnout oběma směry či jsou extrémně tenké

Kdy se dočkáme nasazení v praxi, je prozatím otázka

Ohebné telefony jsou tady s námi už několik let a zatím to ani náznakem nevypadá, že by se jednalo o slepou vývojovou větev. Jihokorejský gigant Samsung do ohebných displejů investuje velké množství finančních prostředků a stále zkoumá nové cesty, kterými se chytrá zařízení mohou potenciálně vydat. Na veletrhu CES v Las Vegas nyní divize Samsung Display prezentuje své úspěchy a prototypy v oblasti ohebných displejů, přičemž se nevyhnula ani demonstraci odolnosti jednotlivých panelů. Všechny prototypy jsme měli možnost si přímo na místě osahat a vyzkoušet.

Přijdou ohebná véčka o externí displej?

Jednou z prezentovaných novinek je prototyp smartphonu s názvem In&Out Flip, který je možné skládat oběma směry. Díky tomu odpadne potřeba samostatného externího displeje, který ve většině případů plní spíše sekundární funkci a také přispívá k větší tloušťce zařízení. Na druhou stranu je zde otázka jeho životnosti, neboť panel s možností ohybu na obě strany bude náchylnější na poškození.

O to nicméně Samsung strach nemá. Během testování se panely skládaly při extrémních teplotách od -20 do 60 stupňů Celsia. Kromě toho se od skládacích panelů odrážely basketbalové míče a smartphony byly vystaveny písku a ponoření do vody.

Samsung na veletrhu CES ovšem představil také další skládací panely, včetně rolovacího panelu Rollable Flex, který zvětší velikost obrazovky pětkrát. Gigant ze Soulu také připravuje hybridní panel Flex, který kombinuje skládací a posuvné displeje. Flex Note Extendable se umí například rozložit z výchozí velikosti 11″ do úhlopříčky 13,8″ při poměru stran 10:9 a v případě potřeby se „roztáhnout“ až na úhlopříčku 17,3″, což už je slušná zobrazovací plocha, která může sloužit například jako externí monitor. Na druhou stranu je tento prototyp poměrně tlustý, takže Samsung čeká ještě hodně práce. K vidění zde bylo i využití malého flexibilního panelu, který je možné integrovat například do pouzdra na sluchátka.

Proti nim společnost představila nové ultra tenké OLED panely, jež jsou určeny pro notebooky a tablety. Ty se chlubí tloušťkou 0,6 milimetru a podle tvrzení Samsungu jsou stejně odolné jako předchozí generace. Své řešení Samsung prezentoval také pro XR brýle – konkrétně se jedná o displej OLEDoS (OLED on Silicone), který se pyšní úhlopříčkou 1,03″ a jemností pixelů 3500 ppi, která snese srovnání i s moderními 4K televizory. Na to, které displeje nakonec uvidíme v praxi a jak budou výsledná zařízení vypadat, si nicméně budeme muset počkat.