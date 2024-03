Nad dalším kompaktem se smráká. Základní Galaxy S25 má dostat větší displej

Kompaktním smartphonům zřejmě definitivně zvoní hrana

Dobře vybavené telefony s úhlopříčkou pod 6 ″ prakticky zmizely…

… a ty šestipalcové čeká další zvětšení

Letos zřejmě narostou iPhony, příští rok vlajkové Samsungy

Fanoušci kompaktních telefonů v minulém týdnu zaplakali. Společnost Asus totiž představila smartphone Zenfone 11 Ultra, který oproti modelům z předešlých let dramaticky narostl. Zatímco loňský Zenfone 10 se pyšnil 5,9″ displejem, obrazovka Zenfonu 11 Ultra má v úhlopříčce 6,78″. Asus sice oficiálně nepotvrdil, že se základního a kompaktního Zenfonu 11 nedočkáme, ovšem zatím tomu nic nenasvědčuje. Naopak se objevují indicie, že brzy přijdeme o další kompakt.

Základní Galaxy S25 údajně povyroste

Zenfone 10 byl poměrně neprávem považován za jediného zástupce kompaktních telefonů na trhu, jelikož úhlopříčka jeho displeje začínala magickým číslem „5“. Ve skutečnosti ale existují i další telefony s podobnou velikostí, kupříkladu iPhone 15 Pro nebo Samsung Galaxy S23 jsou na tom s celkovými rozměry podobně. Jejich nástupci ale pravděpodobně také narostou.

Už delší dobu se spekuluje o tom, že Apple u letošních iPhonů zvětší displeje – u iPhonu 16 Pro má vyrůst ze současných 6,1 na 6,27″, u většího iPhonu 16 Pro Max z 6,7 na 6,9″. Podle nejnovějších informací z Jižní Koreje se údajně stejnou cestou vydá i Samsung – obvykle přesný informátor Naver ve svém posledním blogovém příspěvku tvrdí, že korejská firma příští rok nasadí u základního modelu Galaxy S25 displej s úhlopříčkou 6,36″. Stejnou úhlopříčku má i základní Xiaomi 14, je tedy možné, že se tento rozměr stane novým nepsaným „standardem“ kompaktních smartphonů.

Že o malé smartphony není v dnešní době nijak velký zájem, potvrdil před pár lety Apple, když zařízl modelovou řadu iPhone mini. Tento drobný telefon si sice našel své zákazníky, kteří na něj nedali dopustit, bohužel jich byla pouze hrstka – iPhony 12 a 13 mini patřily k nejhůře prodávaným jablečným telefonům vůbec. Podobná situace panuje i u Samsungu – korejský gigant každý rok uvede na trh tři nové vlajkové smartphony, přičemž nejprodávanější z nich je ten největší a nejdražší.

Možná by nebylo na škodu, kdyby výrobci smartphonů zvolili strategii vydávat „mini“ varianty svých vlajkových smartphonů po dvou letech. Fanoušci kompaktů by dostali možnost pořídit si telefon požadovaných rozměrů a výrobci by nemuseli bojovat s nízkými prodeji, neboť nakumulovaný hlad po malých telefonech by za dva roky mohl vygenerovat slušné množství zákazníků.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?