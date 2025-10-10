Motorola chystá supertenkou žiletku! Má mít tloušťku jen 6 mm

- Na trh už brzy zamíří ultra tenký smartphone od Motoroly
- V Číně se bude jmenovat Air, ve zbytku světa Edge
- Do 6mm těla se výrobci podaří nacpat 4800mAh baterii
Smartphony jsou již několik let hotovou věcí a prostor k jejich zlepšování je čím dál užší. Namísto evolučního posouvání hardwarových parametrů kupředu tak výrobci zkoušejí novou cestu – nacpat veškerý hardware do co možná nejtenčího těla. Hlavními představiteli nové kategorie super tenkých telefonů jsou Samsung Galaxy S25 Edge a iPhone Air, svůj přírůstek brzy přidá i Motorola.
Motorola chystá vlastní Air s tloušťkou okolo 6 mm
Motorola má na svém kontě několik „žiletek“, vždy se ale jednalo o véčkové telefony rodiny Razr. Chystaná novinka bude telefon klasické konstrukce, přičemž výrobce u ní použije poměrně vtipnou kombinaci jmen – v Číně se bude jmenovat Moto X70 Air (zdravíme Apple), ve zbytku světa se Motorola Edge 70 (zdravíme Samsung). Nutno však podotknout, že označení Edge používá Motorola u svých smartphonů už několik let, takže podobnost s Galaxy S25 Edge je čistě náhodná.
Motorola Edge 70 má zaujmout tenkým tělem – rozměry mají být přibližně 160 × 75 × 6 mm, hmotnost se má zastavit na 170 gramech. Telefon tak bude o něco vyšší a těžší než jeho konkurenti, což ale není na škodu – podle uniklých parametrů by neměl být zatížen nijak velkými kompromisy.
Velká baterie a jeden falešný fotoaparát
Motorola Edge 70 má dostat do výbavy 6,67″ OLED displej s rozlišením 1 220 × 2 712 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. O výkon se postará čipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ve spolupráci s 12 GB RAM, pro ukládání dat bude připravené až 512GB úložiště. Navzdory útlému pasu má žiletka od Motoroly potěšit příjemně velkou baterií, hovoří se o kapacitě 4 800 mAh a podpoře rychlého (68 wattů) i bezdrátového nabíjení (15 wattů).
Asi největší kompromis se bude týkat fotoaprátu. Čtvercový modul na zádech sice láká na LED blesk a tři čočky, ovšem skutečné mají být pouze dvě – patřit mají hlavnímu a širokoúhlému fotoaparátu. Oba fotoaparáty se budou pyšnit rozlišením 50 megapixelů, hlavní má být opticky stabilizován, širokoúhlý má zabírat široké pole v úhlu 120°.
Telefon půjde na trh rovnou s nejnovějším Androidem 16 s nadstavbou Hello UI a integrovaným balíkem Moto AI využívajících umělou inteligenci.
Premiéra už příští měsíc
Motorola prozradila, že chystaná žiletka má být na globálním trhu představena 5. listopadu, je ale možné, že čínská premiéra se uskuteční ještě tento měsíc. Telefon bude opět nabízen v barvách z palety Pantone, v tuto chvíli je znám odstín Pantone Bronze Green.