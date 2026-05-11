Meta vypnula koncové šifrování zpráv v Instagramu. Co tím Mark Zuckerberg sleduje?

- To, o čem Meta před nedávnem oficiálně informovala veřejnost, nyní vešlo v účinnost
- Mark Zuckerberg zmáčkl pomyslné červené tlačítko a vypnul koncové šifrování v Instagramu
- To mimo jiné znamená, že Meta bude mít kompletní přístup k veškeré vaší konverzaci
Koncové šifrování (E2EE) je nedílnou součástí většiny hlavních komunikačních platforem a až do 8. května 2026 ho nabízely i přímé zprávy v rámci Instagramu. Tento typ šifrování mimo jiné znamená, že se k vaší konverzaci nikdo, a to ani majitel či provozovatel služby, kterou používáte, nedostane. Pro Instagram už to ale neplatí a Meta oficiálně tento typ zabezpečení deaktivovala.
Koncové šifrování v Instagramu končí
Meta je v oblasti koncového šifrování poměrně zběhlá a například ve WhatsAppu se tato bezpečnostní vrstva objevila již v roce 2014. Technologická firma Marka Zuckerberga, do jejíhož portfolia spadá také Facebook, Messenger nebo Threads, původně chtěla toto šifrování zavést u všech svých hlavních služeb.
Tak se vlastně i stalo a Instagram dostal koncové šifrování zpráv v roce 2023, nicméně pár měsíců zpět bylo oznámeno, že letos v květnu bude tato bezpečnostní vrstva vypnuta. Tak se nakonec také stalo a dne 8. května 2026 bylo koncové šifrování skutečně vypnuto. Meta nyní může teoreticky vidět veškeré vaše konverzace v rámci Instagramu.
Implementace měla k ideálu daleko
Meta vypnutí koncového šifrování pro Instagram odůvodňuje tím, že si nikdy nezískalo takovou popularitu a rozšíření, jaké firma očekávala. Nutno ale dodat, že implementace nebyla zcela ideální a tato bezpečnostní funkce například nikdy nebyla zapnuta ve výchozím nastavení. Uživatel si ji musel pro každou konkrétní konverzaci zapnout manuálně.
Pokud tedy vůbec věděl, že je něco takového k dispozici – Meta o možnosti nejvyšší úrovně šifrování své uživatele ani nijak neinformovala. Skoro to vypadá, jako by Meta toto šifrování sama sabotovala, a faktem je, že orgány činné v trestním řízení dlouhodobě lobují za jeho odstranění. Bez něj je možné využít obsah konverzací například při vyšetřování.
Co z toho bude mít Meta?
I když by se mohlo zdát, že Meta z deaktivace koncového šifrování nijak profitovat nebude, není to úplně pravda. Díky přístupu ke konverzacím uživatelů může, čistě teoreticky, získat cenné informace pro cílenou reklamu nebo trénování umělé inteligence. Meta uvádí, že se nic takového neděje, ale teoreticky a za určitých podmínek to možné bude.
Vypnutí tohoto bezpečnostního prvku přichází jen pár dnů před přijetím zákona známého jako „Take It Down Act“, který řeší rychlé odstranění závadných a nedobrovolných intimních snímků do 48 hodin od oznámení. S E2EE šifrováním by však Meta neměla k tomuto obsahu přístup, takže vypnutí pravděpodobně souvisí s tímto novým zákonem. Je také možné, že podobný osud bude v blízké budoucnosti hrozit i jiným komunikačním aplikacím.