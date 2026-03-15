TOPlist

Krok, který nikdo nechápe: Instagram brzy přijde o koncové šifrování zpráv

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 15. 3. 8:00
2
Žena hledící na chytrý telefon s Instagramem (ilustrační obrázek)
  • Meta před pár lety integrovala do Instagramu koncové šifrování (E2EE)
  • Pomocí této technologie jsou zabezpečeny přímé zprávy v rámci platformy
  • Za pár týdnů ale bude bohužel tato nejvyšší bezpečností vrstva vypnuta

Koncové šifrování je nejvyšší úroveň zabezpečení u internetových konverzací a tato technologie zaručuje, že ke zprávám nemá nikdo, kromě odesilatele a příjemce, přístup. Dokonce ani provozovatel platformy, nebo policie. Koncové šifrování používá většina hlavních komunikačních platforem, nicméně Instagram o něj již brzy přijde.

Jak rychle šifrování dorazilo, tak mizí

Meta začala testovat koncové šifrování pro přímé zprávy v Instagramu v letech 2021 a 2022, aby ho o rok později uvedla do ostrého provozu. Tato bezpečnostní funkce nebyla nikdy v základním nastavení aktivovaná a uživatelé si ji musí, pokud ji chtějí používat, zapnout, a to přímo v konkrétním chatu. Již brzy to ale možné nebude.

Chaty v rámci Instagramu přijdou o koncové šifrování
Chaty v rámci Instagramu přijdou o koncové šifrování

Meta nyní prostřednictvím stránek podpory pro Instagram ohlásila, že dne 8. května 2026 podpora koncového šifrování z této platformy zcela zmizí. Technologický gigant tento krok vysvětluje tím, že o koncové šifrování v rámci Instagramu měli uživatelé jen mizivý zájem a proto bylo rozhodnuto o jeho odstranění z aplikace. Reálně tak ale vznikne riziko, že si vaše zprávy bude moci číst kdokoliv v rámci společnosti Meta, případně je dále předávat.

Ostatní platformy zůstávají beze změn

Meta nabízí koncové šifrování pro zprávy také v rámci WhatsAppu a samozřejmě i Facebooku, respektive jeho chatovací aplikace Messenger. Těchto platforem se vypnutí koncového šifrování pochopitelně netýká a na nich ho budou moct uživatelé využívat i nadále. Meta se aktuálně dostává v oblasti bezpečnosti svých platforem do centra dění, ale bohužel ne v pozitivním směru.



Dívka sledující Instagram na chytrém telefonu (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Máte doma teenagera? Instagram zavádí funkci, která mu může zachránit život

Před nedávnem vybublala na povrch kauza chytrých brýlí Meta, které údajně vidí mnohem víc, než by měly a někteří pracovníci firmy díky tomu mohli být svědky například erotických hrátek uživatelů. Vypnutí koncového šifrování v Instagramu vlastně znamená, že Meta může mít přístup k přímým zprávám a to nějakou extra důvěru v tuto platformu nevyvolává.

Stáhněte si chaty, dokud je čas

V konverzacích, kterých se bude vypnutí koncového šifrování týkat, se objeví pokyny k tomu, jak si z nich stáhnout zprávy a média. V případě potřeby si budete moct tento obsah ponechat. Je určitě škoda, že Meta tento prvek vypíná, a pokud se bez této bezpečnostní vrstvy neobejdete a používáte Instagram i k chatování, bude lepší přepnout na jinou platformu (třeba WhatsApp).

Vstoupit do diskuze (2)
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Nové chytré hodinky Amazfit T Rex Ultra 2
Nositelnosti jako budoucnost medicíny? Neurologové začínají brát vážně data z hodinek i prstýnků
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:00
0
Google TV na televizoru v domácnosti
Není to už moc? Známý výrobce televizí zobrazoval reklamy snad úplně všude
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 12:00
2

Kapitoly článku