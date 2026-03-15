Krok, který nikdo nechápe: Instagram brzy přijde o koncové šifrování zpráv

- Meta před pár lety integrovala do Instagramu koncové šifrování (E2EE)
- Pomocí této technologie jsou zabezpečeny přímé zprávy v rámci platformy
- Za pár týdnů ale bude bohužel tato nejvyšší bezpečností vrstva vypnuta
Koncové šifrování je nejvyšší úroveň zabezpečení u internetových konverzací a tato technologie zaručuje, že ke zprávám nemá nikdo, kromě odesilatele a příjemce, přístup. Dokonce ani provozovatel platformy, nebo policie. Koncové šifrování používá většina hlavních komunikačních platforem, nicméně Instagram o něj již brzy přijde.
Jak rychle šifrování dorazilo, tak mizí
Meta začala testovat koncové šifrování pro přímé zprávy v Instagramu v letech 2021 a 2022, aby ho o rok později uvedla do ostrého provozu. Tato bezpečnostní funkce nebyla nikdy v základním nastavení aktivovaná a uživatelé si ji musí, pokud ji chtějí používat, zapnout, a to přímo v konkrétním chatu. Již brzy to ale možné nebude.
Meta nyní prostřednictvím stránek podpory pro Instagram ohlásila, že dne 8. května 2026 podpora koncového šifrování z této platformy zcela zmizí. Technologický gigant tento krok vysvětluje tím, že o koncové šifrování v rámci Instagramu měli uživatelé jen mizivý zájem a proto bylo rozhodnuto o jeho odstranění z aplikace. Reálně tak ale vznikne riziko, že si vaše zprávy bude moci číst kdokoliv v rámci společnosti Meta, případně je dále předávat.
Ostatní platformy zůstávají beze změn
Meta nabízí koncové šifrování pro zprávy také v rámci WhatsAppu a samozřejmě i Facebooku, respektive jeho chatovací aplikace Messenger. Těchto platforem se vypnutí koncového šifrování pochopitelně netýká a na nich ho budou moct uživatelé využívat i nadále. Meta se aktuálně dostává v oblasti bezpečnosti svých platforem do centra dění, ale bohužel ne v pozitivním směru.
Před nedávnem vybublala na povrch kauza chytrých brýlí Meta, které údajně vidí mnohem víc, než by měly a někteří pracovníci firmy díky tomu mohli být svědky například erotických hrátek uživatelů. Vypnutí koncového šifrování v Instagramu vlastně znamená, že Meta může mít přístup k přímým zprávám a to nějakou extra důvěru v tuto platformu nevyvolává.
Stáhněte si chaty, dokud je čas
V konverzacích, kterých se bude vypnutí koncového šifrování týkat, se objeví pokyny k tomu, jak si z nich stáhnout zprávy a média. V případě potřeby si budete moct tento obsah ponechat. Je určitě škoda, že Meta tento prvek vypíná, a pokud se bez této bezpečnostní vrstvy neobejdete a používáte Instagram i k chatování, bude lepší přepnout na jinou platformu (třeba WhatsApp).