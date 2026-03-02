Máte doma teenagera? Instagram zavádí funkci, která mu může zachránit život

- Uhlídat dospívající na sociálních sítích není vždy jednoduché
- Instagram se rozhodl podat rodičům pomocnou ruku
- Upozorní je ve chvíli, když budou teenageři vyhledávat nebezpečný obsah
Přístup dětí a mladistvých na sociální sítě je velké téma v řadě společností. Ať už se přikláníme k jakékoli variantě řešení, nelze držet děti od internetu a sociálních sítí věčně a pokud spíše preferujete zákazy, může to mít mnohdy kontraproduktivní dopady. Pakliže ale preferujete omezený a kontrolovaný přístup, není ani tento směr bez nástrah. Ačkoli je možných nebezpečí celá řada, mezi ty nejčastěji skloňované poslední dobou patří obsah, který může nějakým způsobem vybízet dospívající k sebepoškozování, nebo dokonce rovnou k sebevraždě.
Upozornění, které může zachránit život
Od příštího týdne bude Instagram upozorňovat rodiče, aby zkontrolovali, zda jejich teenageři nehledají výrazy související právě se sebepoškozováním, nebo sebevraždou. Meta uvádí, že podobný systém upozornění pro své chatboty s umělou inteligencí bude zaveden ještě v tomto roce. Nová funkce Instagramu zasílá rodičům upozornění, když se jejich dítě „v krátkém časovém období opakovaně pokouší vyhledávat termíny jasně spojené se sebevraždou nebo sebepoškozováním“. Od příštího týdne bude zavedena v USA, Velké Británii, Austrálii a Kanadě, ale pouze pro rodiče a teenagery, kteří se k dohledu přihlásí. Očekává se, že v průběhu tohoto roku bude rozšířena i do dalších regionů.
„Drtivá většina teenagerů se na Instagramu nesnaží vyhledávat obsah související se sebevraždou a sebepoškozováním, ale pokud tak učiní, je naší prioritou tato vyhledávání blokovat a namísto toho je nasměrovat na zdroje a linky pomoci, které jim mohou nabídnout podporu,“ uvedl Instagram v oficiálním prohlášení. „Naším cílem je umožnit rodičům zasáhnout, pokud vyhledávání jejich teenagerů naznačuje, že mohou potřebovat podporu. Chceme také zabránit zbytečnému zasílání těchto oznámení, která by při příliš častém zasílání mohla celkově snížit jejich užitečnost.“
Rodičovská upozornění budou zasílána e-mailem, SMS nebo skrze WhatsApp, a to v závislosti na dostupných kontaktních informacích, spolu s oznámeními v aplikaci, která poskytují volitelné zdroje informací o tom, jak s dítětem hovořit o citlivých tématech.