Tajná funkce Instagramu: aktivovat ji můžete jen pokud jste mladí

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 25. 10. 12:00
0
Pubarťačka na sociální síti Instagram (ilustrační obrázek)
  • Instagram dává uživatelům k dispozici šest různých vzhledů ikony aplikace
  • Pokud vám tuto možnost nenabízí, pravděpodobně jste moc staří
  • Novinka je dostupná jen pro mladistvé uživatele sociální sítě

Instagram patří bezesporu mezi nejpopulárnější sociální sítě a také aplikace na této planetě. Možnost sdílet jedinečné okamžiky se svými blízkými, přáteli či zcela cizími lidmi zkrátka táhne. Najít aplikaci na první dobrou ve vašem chytrém telefonu není nic složitého, konec konců ikona sice v průběhu let prošla značným zjednodušením, ale přesto je stále snadno rozpoznatelná. Co ale možná nevíte je skutečnost, že Instagram umožňuje změnit výchozí podobu ikony své aplikace. A nevíte to možná z toho důvodu, že tuto možnost nedává oblíbená sociální síť každému.

Šest ikon pro mladé uživatele

Na výběr je rovnou z šesti různých podob ikonek aplikace Instagram – roztékající se oranžovo-žlutá, průhledná inspirovaná sklem, fialovo-růžová s květinovým motivem, fialovo-modrá připománající želatinu s motivem vesmíru, růžová s neonovým efektem či zelená připomínající stékající sliz, což se hodí obzvláště ke konci tohoto měsíce. Ačkoli jsou tyto ikony stylové a jistě by nejeden z vás neváhal a rád si výchozí ikonku za některou z této nabídky vyměnil, je velmi pravděpodobné, že nesplňujete podmínky Instagramu, abyste to mohli oficiální cestou udělat.

Instagramové ikony pro teenagery
Šest alternativních ikon, které si mohou nastavit puberťáci

Proč? Na to je jednoduchá odpověď – sociální síť Instagram umožňuje změnit ikonu pouze pro mladé uživatele, kteří mají na službě založen účet pro teenagery. Jinými slovy pokud vám Instagram tuto možnost nenabízí, jste moc staří. Pokud vás ale ještě nebolí celé tělo, když chcete ráno vstát z postele a využíváte účet pro mladistvé uživatele, stačí v aplikaci klepnout na logo Instagramu při zobrazení vašeho feedu a možnost změnit ikonu by se vám měla objevit.

Ačkoli různé styly ikony Instagramu jsou pro starší a konzervativnější uživatele možná až příliš odvážné, možná by nebylo od věci, kdyby sociální síť nabídla tuto možnost i pro pamětníky. Ostatně kdo by si nechtěl alespoň na chvíli nastavit třeba původní vzhled ikony a zavzpomínat na dobu, kdy jsme na Instagramu sdíleli autentické momentky a nehonili se za co nejvíce srdíčky a komentáři? Pokud byste také uvítali tuto možnost, dejte nám vědět do komentářů.

