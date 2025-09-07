TOPlist

Menší a chytřejší? Dynamický ostrov u iPhone 17 Pro se zřejmě dočká změny

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 7. 9. 12:00
0
Bude mít nový iPhone 17 Pro Max menší výřez než ostatní modely?
  • Spekulace „za pět minut dvanáct“ tvrdí, že Apple chystá změnu v případě dynamického ostrova
  • U vybavenějších modelů by měl být menší, než doposud
  • Vzhledem k povaze zdroje je potřeba brát tyto informace s rezervou

Apple si na příští týden, konkrétně už na toto úterý 9. září, přichystal svou pravděpodobně nejočekávanější událost letošního roku – představení nové řady iPhone 17. Ačkoli z dřívějších úniků a spekulací už známe prakticky všechny podstatné detaily, takže nás nejspíše za dva dny nic moc extra nepřekvapí, přesto se na poslední chvíli objevují informace, o kterých jsme doposud nevěděli. Ta poslední se týká oblíbeného prvku zvaný dynamický ostrov, který by měl v případě vybavenějších iPhonů projít drobnou, avšak viditelnou proměnou.

Zmenší se dynamický ostrov?

Pilulkový výřez pochopitelně zůstává, v tomto ohledu žádnou zásadní změnu nečekejme, minimálně ne v letošním roce. Co se ale změní jsou jeho rozměry, naštěstí v pozitivním duchu – únik informací z neznámého zdroje, který je napojen na výrobu ochranných skel prozradil, že dynamický ostrov se u chystaných iPhonů 17 Pro zmenšil přibližně na šířku 1,5 centimetrů, přičemž až doposud mají iPhony dynamický ostrov o šířce zhruba 2 centimetrů. Vzhledem k tomu, že nelze spolehlivě ověřit zdroj informací, je potřeba tuto spekulaci brát s velkou rezervou.

Dynamický ostrov by se mohl v letošním roce dočkat proměny
Dynamický ostrov by se mohl v letošním roce dočkat proměny

Apple také pravděpodobně nebude případný menší dynamický ostrov oficiálně komunikovat, jako je u drobných změn jeho produktů běžné. Na začátku roku analytik Jeff Pu naznačil, že by iPhone 17 Pro Max mohl mít menší dynamický ostrov než iPhone 17 Pro a předchozí modely. Jiný leaker toto potvrdil a tvrdil, že Apple nasadí v rámci Face ID vylepšený systém, který integruje komponenty vysílače a přijímače, čímž se zmenší velikost a tloušťka konstrukčních prvků, přičemž výsledkem by měl být právě menší dynamický ostrov.



iPhone 17 Air na IFA 2025



Nepřehlédněte

Nejtenčí iPhone 17 naživo! Návštěvníky veletrhu pobláznily makety novinek od Applu

Zatímco někteří leakeři se přiklání k variantě, že Apple by skutečně mohl dynamický ostrov zmenšit už nyní, řada z nich tvrdí to, že k tomuto kroku přistoupí až později. Stále ovšem existuje šance, že se dynamický ostrov u modelů iPhone 17 nějakým způsobem promění. Pokud ano, bylo by to poprvé od roku 2022, kdy byla tato vychytávka představena u modelů iPhone 14 Pro. V každém případě se to dozvíme příští týden, konkrétně 9. září v 19:00.

