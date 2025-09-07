Menší a chytřejší? Dynamický ostrov u iPhone 17 Pro se zřejmě dočká změny

- Spekulace „za pět minut dvanáct“ tvrdí, že Apple chystá změnu v případě dynamického ostrova
- U vybavenějších modelů by měl být menší, než doposud
- Vzhledem k povaze zdroje je potřeba brát tyto informace s rezervou
Apple si na příští týden, konkrétně už na toto úterý 9. září, přichystal svou pravděpodobně nejočekávanější událost letošního roku – představení nové řady iPhone 17. Ačkoli z dřívějších úniků a spekulací už známe prakticky všechny podstatné detaily, takže nás nejspíše za dva dny nic moc extra nepřekvapí, přesto se na poslední chvíli objevují informace, o kterých jsme doposud nevěděli. Ta poslední se týká oblíbeného prvku zvaný dynamický ostrov, který by měl v případě vybavenějších iPhonů projít drobnou, avšak viditelnou proměnou.
Zmenší se dynamický ostrov?
Pilulkový výřez pochopitelně zůstává, v tomto ohledu žádnou zásadní změnu nečekejme, minimálně ne v letošním roce. Co se ale změní jsou jeho rozměry, naštěstí v pozitivním duchu – únik informací z neznámého zdroje, který je napojen na výrobu ochranných skel prozradil, že dynamický ostrov se u chystaných iPhonů 17 Pro zmenšil přibližně na šířku 1,5 centimetrů, přičemž až doposud mají iPhony dynamický ostrov o šířce zhruba 2 centimetrů. Vzhledem k tomu, že nelze spolehlivě ověřit zdroj informací, je potřeba tuto spekulaci brát s velkou rezervou.
Apple také pravděpodobně nebude případný menší dynamický ostrov oficiálně komunikovat, jako je u drobných změn jeho produktů běžné. Na začátku roku analytik Jeff Pu naznačil, že by iPhone 17 Pro Max mohl mít menší dynamický ostrov než iPhone 17 Pro a předchozí modely. Jiný leaker toto potvrdil a tvrdil, že Apple nasadí v rámci Face ID vylepšený systém, který integruje komponenty vysílače a přijímače, čímž se zmenší velikost a tloušťka konstrukčních prvků, přičemž výsledkem by měl být právě menší dynamický ostrov.
Zatímco někteří leakeři se přiklání k variantě, že Apple by skutečně mohl dynamický ostrov zmenšit už nyní, řada z nich tvrdí to, že k tomuto kroku přistoupí až později. Stále ovšem existuje šance, že se dynamický ostrov u modelů iPhone 17 nějakým způsobem promění. Pokud ano, bylo by to poprvé od roku 2022, kdy byla tato vychytávka představena u modelů iPhone 14 Pro. V každém případě se to dozvíme příští týden, konkrétně 9. září v 19:00.