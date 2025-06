Máte tento telefon od Samsungu? Brzy na něj dorazí beta One UI 8

Nadstavba One UI od Samsungu patří mezi to nejlepší, co můžete na svém chytrém telefonu s Androidem mít. Povedený design, řada užitečných funkcí a příkladná optimalizace jsou jen některá lákadla, která jihokorejský gigant využívá ve svůj prospěch. Aktuální verze One UI 7 postavená na Androidu 15 bude inženýry v Soulu budit ještě dlouho ze spaní, především kvůli nezvládnutému vývoji, který zapříčinil poměrně dlouhý odklad. Jeho nástupce One UI 8 postavený na Androidu 16 by ale měl tento přešlap adekvátně vykompenzovat.

V současné chvíli je již beta verze One UI 8 k dispozici v rámci programu Samsung Members, přičemž testovat ji mohou majitelé smartphonů řady Galaxy S25 v Jižní Koreji, v USA, Německu a Velké Británii. Jen pro ně ale zkušební verze k dispozici nebude, jak upozorňuje leaker Tarun Vats.

Great News !!

Galaxy S23 Series: The official One UI 8.0 beta Samsung Community page has been created, but so far only in Germany.

It has not yet been found for the US, UK, Korea, India, or Poland pic.twitter.com/MaAPkY9gnh

— Tarun Vats (@tarunvats33) May 31, 2025