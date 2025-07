Máte iPhone s Lightningem? Za tisícovku jej předěláte na USB-C

Kutil vytvořil speciální pouzdro, které přidá starším iPhonům port USB-C

Nabízí ho na vlastním e-shopu, pořídíte je od 1 100 korun plus poštovné

Apple velkolepě přešel na USB-C u svých iPhonů až s generací iPhone 15, dávno poté, co to udělali všichni ostatní výrobci. Díky systémové optimalizaci a výdrži je ale životnost iPhonů mnohem delší než 2 roky, proto dnes celá řada uživatelů stále používá modely se starším konektorem Lightning. Internetový kutil Ken Pillonel však přinesl řešení pro všechny uživatele, kteří dychtí po modernější konektivitě.

USB-C pro starší iPhone? Žádný problém

O Pillonelovi jsme již dříve informovali, a sice v kontextu jeho velkého pokusu s iPhonem X. Ze svého staršího kousku vypreparoval původní proprietární port a nahradil jej univerzálním USB-C. Řešení bylo velmi nákladné a v masovém měřítku neproveditelné, ale funkční a šlo o pěknou ukázku zlatých (v tomto případě švýcarských) ručiček.

Nyní se rozhodl, že své kutilské schopnosti zmonetizuje více než jen YouTube kanálem Exploring the Simulation. Navrhl speciální pouzdro jménem Obsoless, které v sobě ukrývá desku plošných spojů a v dolní části nahrazuje Lightning (který zakrývá) plně funkčním portem USB-C s podporou až 18W nabíjení (9V, 2A). Konektor pochopitelně plně podporuje i přenos dat nebo Apple CarPlay.

Originální příslušenství za 1 300 korun

Přestože je pouzdro Obsoless celkem mohutné, je plně funkční s MagSafe, a to jak nabíjením, tak s rozličným příslušenstvím. Mezi podporovanými iPhony je generace 14, 13, 12, 11, poslední dvě generace iPhonů SE a také modely XS (Max) a XR. Bohužel, skladové zásoby se rychle krátí a na oficiálním e-shopu už jsou jen modely iPhone 14 a maličký iPhone 13 mini. Cena se pohybuje od 43,90 do 49,90 švýcarských franků (1 100 až 1 300 korun), poštovné do Česka je za 160 korun.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.