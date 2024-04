Máte iPhone? Podívejte se, jestli dostanete update na iOS 18

Nová verze operačního systému iOS a iPadOS s číslem 18 se kvapem blíží

Kompatibilita v případě iOS 18 bude nejspíše stejná jako u předchozí verze

V případě iPadOS 18 se na některé starší modely již pravděpodobně nedostane

S příchodem nové verze operačních systémů iOS a iPadOS vždy vyvstane otázka, která zařízení se na něj mohou těšit a která se jej už nedočkají. Apple u svých přístrojů drží nadstandardně dlouhou podporu a není výjimkou, kdy telefon či tablet dostává aktualizace i 5 let po svém uvedení na trh. Někdy ovšem Apple podporuje svá zařízení ještě déle, přičemž přesné datum ukončení podpory není nikde psáno, tudíž uživatele starších zařízení čeká každý rok hádanka, zda právě to jejich ještě nový systém dostane, či nikoli.

iOS 18 dostane i iPhone Xs z roku 2018

Podle posledních spekulací bude iOS 18 kompatibilní se stejnými zařízeními jako předchozí verze iOS 17, což je jistě příjemná zpráva. iOS 18 by tak měl dorazit i na více než 5 let starý iPhone Xs, který byl představen v září roku 2018. Naopak u iPadOS 18 však Apple plánuje zrušit podporu několika zařízení starší generace. Dnešní spekulace přicházejí poté, co jsme se minulý měsíc poprvé dozvěděli o kompatibilitě zařízení se systémem iOS 18. V té době nicméně bylo ohledně seznamu kompatibilních zařízení několik otazníků, takže jej bylo nutné brát s patřičnou rezervou.

Které iPhony se dočkají iOS 18?

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone SE (2. generace)

iPhone SE (3. generace)

Která zařízení nejspíše dostanou iPadOS 18?

iPad 2019 a novější

iPad mini: 2019 a novější

iPad Air: 2019 a novější

iPad Pro 2018 a novější

Na seznamu v případě iPadOS 18 bohužel chybějí starší zařízení, jako iPad (6. generace), iPad Pro 12,9″ (2. generace) nebo iPad Pro 10,5″, které se nové verze operačního systému již nejspíše nedočkají. Seznam je ovšem založen na bázi spekulací a není vyloučeno, že se Apple nakonec rozhodne jinak.