Mario Kart World má skrytý zrcadlový režim. Poradíme, jak jej aktivovat

Závodní hra Mario Kart World obsahuje legendární Mirror Mode

K jeho odemčení ale vede poměrně strastiplná cesta

Po splnění všech podmínek stačí projet důvěrně známou vitráží

S příchodem nového titulu ze série Mario Kart s podtitulem World se objevila také otázka, která trápila především zkušené hráče – je ve hře také Mirror Mode, tedy zrcadlový režim? Ten se ve starších titulech odemkne po splnění určitých predispozicí a dělá přesně to, co byste očekávali, tedy převrací zrcadlově všechny tratě. Tím dostanou hráči novou výzvu, neboť pečlivě vytrénovaná svalová paměť na každou zatáčku je rázem k ničemu.

Odemknout Mirror Mode není jednoduché

Mario Kart World nakonec obsahuje závody v režimu Mirror Mode, které jsou pro tuto závodní sérii typické, a ačkoli podmínky pro jeho odemčení stále zůstávají poněkud nejasné. Nicméně každý, kdo je splní, bude moci tento režim prozkoumat také v novém režimu Free Roam díky easter eggu ze hry Super Mario 64. Před uvedením na trh nebylo jasné, zda Mario Kart World pro Switch 2 bude vůbec obsahovat režim Mirror Mode. Ostatně hlavní myšlenkou nejnovější závodní hry je propojení celého světa, tudíž nebylo na první pohled jasné, jak by v tomto kontextu mohl režim Mirror Mode vůbec fungovat.

Some nice Mirror Mode Easter egg haha pic.twitter.com/7q5GIqZ91l — Ninjinaut (@Ninjinaut) June 7, 2025

Zdá se, že Nintendo sáhlo po vysvětlení v podobě paralelní dimenze. Jak si všiml uživatel na sociální síti X s přezdívkou Ninjinaut, po odemčení zrcadlového režimu se můžete vydat na trať Peach Stadium v režimu Free Roam a dostat se až k vitrážovým oknům, na kterých je vyobrazena samotná princezna Peach. Poté můžete projet přímo skrz ně a ocitnete se v zrcadlové verzi světa. Každý, kdo hrál Super Mario 64 jistě pozná, že design vitráží je téměř identický s oknem z klasické 3D plošinovky z roku 1996, kterým bylo možné proskočit a dostat se do tajné úrovně.

Jak ale Mirror Mode odemknout? Nejedná se o vůbec jednoduchou záležitost. Nejprve musíte splnit tyto předpoklady:

Dokončit všechny Grand Prix poháry na 150cc

Dokončit všechny Knockout Tour poháry na 150cc

Dokončit alespoň 10 misí (P-Switches ve Free Roam)

Získat alespoň 10 Peach Medallions ve Free Roam

Získat alespoň 10 Question Panels ve Free Roam

Po splnění všech těchto požadavků budete muset znovu dokončit speciální pohár a po titulcích by se měla spustit nová cutscéna. Následně by mělo stačit projet výše zmíněnou vitráží a voilà – máte odemčený zrcadlový režim. Jak jste daleko v hraní Mario Kart World? Dejte nám vědět do komentářů.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.