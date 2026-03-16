Luna Ring 2.0 recenze: svého majitele si vybírá

- Chytrý prsten Luna Ring 2.0 jde na trh bez předplatného a „coming soon“ funkcí
- Smart hodinky nenahradí, ale k saku a klasickým hodinkám vytvoří funkční doplněk
- Ani cena 8 999 Kč z něj masovku neudělá, ale alespoň máte pocit, že si dopřáváte luxus
Nositelná elektronika není nijak nový pojem, ale pořád si za ní představíme hlavně chytré hodinky a náramky. Proto jsem nemohl odmítnout možnost otestovat si zařízení z kategorie chytrých prstenů a odpovědět si sám na všemožné skeptické otázky. Nahradí prsten hodinky? Nepřekáží při sportu? Vyřeší problém s krátkou výdrží chytrých hodinek? Umí něco, co hodinky nezvládnou?
Balení jak ze zlatnictví
Na luxus si moc nepotrpím, šperky nenosím, ale první kontakt s Lunou vzbudil dojmy, jaké u vybalování elektroniky často nevnímám. Určitě není náhodou, že se tmavě modrá krabička podobá balení hodinek, náušnic, nebo manžetových knoflíčků. Skoro se cítíte nepatřičně, když ji otevíráte v tričku místo košile, a na mahagonovém stolku na vás nečeká sklenka s bourbonem. Zvednete víčko a zabliká na vás odraz třpytivých teček, které zase evokují reproduktory vaší limuzíny. Její řadící páku z křišťálu zase připomíná nabíječka imitující dárkovou škatulku na náušnice.
Pravda, sklo v jejím případě nahrazuje průhledný plast, ale jemné kružnice vybroušené v kovovém víčku i protiskluzová podložka na dně pocit luxusního zboží zachraňují úspěšně. Efekt se pak násobí mléčným podsvícením, které se odráží a pulzuje ve stříbrném zrcátku z vnitřní strany, a ještě chytře informuje o zbývající energii uložené v pouzdru nebo prstenu.
Nabíjení samozřejmě probíhá bezdrátově, k čemuž bych už drobnou výtku měl. Luna Ring 2.0 si rozumí pouze se dodávanou nabíječkou a dobíjet ho například z mobilu nelze – lze to však pochopit, prsten moc prostoru pro indukční cívku neposkytuje.Nabíječka sice působí robustně a neočekávám, že by bylo nutné ji nahrazovat nějakou univerzální s Qi standardem, ale mám rád, když se nemusíte spoléhat na jedinou věc.
Druhý bod kritiky bych směřoval k válečku, který z pouzdra vystupuje, a na který se prsten navléká – obsahuje prohloubení, do kterého se musíte trefit senzory na prstenu samotném. To vás ale nutí si pohlídat, pod jakým úhlem Lunu zacvaknete.
Jak a kde se Luna Ring 2.0 nosí?
Samotný prsten se prodává ve čtyřech barvách (zlatá, růžová zlatá, černá a stříbrná) v lesklém provedení, my dostali na recenzi jedinou matnou variantu (černou) variantu. Spolu s barvou je třeba si vybrat i velikost. Rozsah je od velikosti 6 po 15, což věřím, že by mohlo stačit 90 % populace. Sám se nemohu pyšnit aristokraticky štíhlými prsty a skončil jsem na dvanáctce.
Pokud svou velikost neznáte a nechcete experimentovat, můžete si nechat poslat tzv. sizing kit, ve kterém vám přijdou repliky prstenu ve všech nabízených velikostech a sami se můžete rozhodnout, která se vám nosí nejpříjemněji. Tento krok před nákupem rozhodně doporučuji udělat.
Luna doporučuje nosit prsten na ukazováčku, prostředníčku, nebo prsteníčku ne-dominantní ruky, přičemž je důležité si hlídat jeho otočení. Jediná vlnka na prstenu by měla být vidět na hřbetní straně ruky – pak jsou senzory otočené korektně směrem do dlaně. Neurotické otáčení či hraní si na Arabelu proto není podporované.
Drobná potíž nastává s šířkou prstenu. Luna Ring 2.0 je (stejně jako jiné chytré prsteny) masivní, v mé velikosti je obroučka tlustá cca 2 mm a široká zhruba 8 mm, což může limitovat jeho kohabitaci ve společnosti snubního prstenu. Jeho cvakání o titanový povrch mě iritovalo a zbytečně zvyšovalo riziko poškrábání. Vyloučit jsem musel i ukazováčky, protože promnutí očí kovovým kroužkem odmítám zařadit do své ranní rutiny. Nakonec tak zbyl jen prostředníček a prsteníček ruky dominantní. I ten jsem nakonec musel vyřadit, protože ruka na myši pak prstenem příliš cvakala.
Samotné nošení je nicméně příjemné, dokonce bych řekl příjemnější, než u hodinek. Ty jsem zvyklý na noc sundavat a nechávám si je jen během dne, ale s Lunou se pocit zaškrcení ruky nebo prstů nekonal. Samozřejmostí pro takové kontinuální nošení je hypoalergenní povrch. Jediné, co vás tedy může během spánku rušit, je jemné blikání zelených diod, pokud ho necháte prosvítat.
Výdrž bez údržby
Jestli má chytrý prsten oproti hodinkám nějakou zásadní výhodu, bude to jeho pasivita. Té elektroniky už je minimálně v naší domácnosti docela dost. Nabíjet a hlavně hlídat tři mobily, dvoje hodinky, troje sluchátka a stejný počet tabletů navrch je už otravné. Mobil si každý pohlídá, na hodinky přes noc taky nezapomínám, ale u sluchátek občas končím na trpkém: „A sakra…“
Luna Ring oproti tomu zvládne necelý týden. Prsten nevibruje, nic neukazuje, nemá displej, až vás napadne, že je úplně zbytečný. Zprvu vás to dokonce štve. Čím déle ho však nosíte, tím víc si na jeho bezúdržbový provoz zvykáte, až si ho oblíbíte. Data sbírá, zdraví měří a víc si ho nevšímáte. Hrozí maximálně to, že se aplikace uspí a nedostanete pak upozornění na prázdnou baterku.
Srovnejte si to s hodinkami: drbnete s nimi o futro dveří a koukáte, jestli na sklíčku není rýha, případně jestli vůbec má na čem ta rýha zůstat. Jedete na kolo a přemýšlíte, jestli až poletíte přes řídítka, nebude to poslední pohyb, jaký gyroskop zaznamená. Myjete si ruce a štve váš, že textilní řemínek nasáknul vodou. Obavy to mohou být přehnané, ale existují. U prstenu ne. Klidně byste po něm mohli šlapat a vydrží to. Standardní IP rating nahrazuje za voděodolnost do 50 metrů, citlivá elektronika je zase otočená směrem k prstu a zvenčí ji chrání brnění.
Další úroveň svobody vychází z absence displeje nebo jakékoli jiné odezvy. Samozřejmě můžete i chytré hodinky přepnout do režimu Nerušit, ale jak si na notifikace na zápěstí a displej plný informací zvyknete, začnete na ně koukat mimoděk. Klidně pak můžete vypadat jako hulvát, když bezmyšlenkovitě se mrknete na ruku a druhá strana si začne myslet, že ji chcete vypakovat ze dveří.
Aplikace zhodnotí, poradí i vysvětlí
O komunikaci mezi telefonem a Lunou se stará aplikace nazvaná překvapivě Luna Ring. I tady se projevuje zásadní rozdíl oproti chytrým hodinkám. Ty jsou většinou postavené na myšlence nabídnout základ a rozšíření nechat na vývojářích aplikací. Prsten vyžaduje, aby si vzal veškerou zodpovědnost na svá bedra výrobce. A on těch metrik a informací podává tolik, že ani po dvou týdnech si nejsem jistý, že jsem potkal aspoň 80 % možností.
Na startu chcete mít všechno rychle hotové. Nastavíte jazyk (čeština chybí), pohlaví (pokud chcete), datum narození (1927 a mladší), váhu (10 – 150 kg), výšku (100 – 220 cm), metrické či imperiální jednotky, primární důvod využití, provedete aktualizaci firmwaru, a už na vás vyskočí menu zaplněné hromadou odkazů, grafů a nabídek.
Nevíte, co dřív. Nastavit vyhledávání prstenu přes Bluetooth? Zapnout sdílení dat s Google Fit nebo Apple Health? Přečíst si něco z informačních článků, ze kterých by se dala poskládat encyklopedie? V panice možná řeknete, ať vás Luna jen chvíli měří a víc neotravuje.
Ona sice trošku bude, ale činí tak rozumně. Sice k vám občas mluví jazykem, který by vyšel leda z pusy přemotivovaného trenéra („Goal Crushed! You smashed your step goal today! Keep the energy high and stride into greatness!“), ale obsah celkově vyzní, že se o vás prsten stará.
Hodinky většinou hlásí triviální výsledky, že jste udělali rekord v počtu kroků, máte splněný čas aktivity apod., ale nějaká užitečná rada do života se ozve jen sporadicky. Tenhle prstýnek na to jde jinak. Ozve se, že jestli si chcete dát kafe, měli byste to stihnout v nejbližší půlhodině, abyste si nenarušili spánek – protože ví, kdy běžně uléháte, a jestli jste sova, nebo naopak ranní ptáče. Sice už nepozná, jestli skutečně spíte, nebo si jen v posteli lenošíte, ale orientačně to stačí.
Hodnocení životosprávy se skládá ze tří hlavních faktorů: připravenost , spánek a aktivita. Tyto metriky jsou každý den hodnoceny na stupnici od 0 do 100 bodů a pro každou jsou hlavní dvě naměřené hodnoty. Pro připravenost je to variabilita srdečního tepu a klidová frekvence, pro spánek pak jeho délka a (znovu) variabilita tepu, pro aktivitu pak spálené kalorie a kroky. Pod každou škatulkou je ale širší datová základna. Měří se tělesná teplota, rychlost dýchání, spánkové fáze, klidová tepovka, okysličení krve a čert ví, jestli i to je všechno.
Nejvíc se mi ale líbila forma, jakou vám aplikace Luna Ring všechna ta čísla servíruje. Ku pomoci vám jsou tři nástroje. Pro každou oblast vidíte základní údaje – v případě spánku třeba vidíte čas spánku, doporučenou délku spánku a dobu v jednotlivých fázích. To dělá skoro každý fitness tracker. Luna ale hned vedle ukáže, že ve dvou metrikách jste se odchýlili od průměru. Nejdřív vás to vyděsí, už vyhlížíte infarkt, ale jak je každá nabídka proklikávací, začínáte své tělo objevovat novým způsobem.
Uvedu příklad z praxe: vidím vykřičník u variability srdečního rytmu. Co znamená? Že jsem v jednom z měřených dní šel mimo pásmo, ve kterém se v noci obvykle pohybuji. Kouknu, které dny k anomálii došlo, a hned vidím, že to byly dny, kdy jsem šel pozdě spát. A jelikož mám rád grafy, můžu se hned přepnout z denního pohledu na týdenní a měsíční.
A kde je graf, tam je i článek, který mi vysvětlí, na co koukám a proč bych na to koukat měl. Běžně aplikace ukazují jen v barvičkách jak na tachometru v autě: červená je velký špatný, zelená znamená super a modrá značí, že se flákám. Luna každou metriku vysvětlí, ale i zmíní, jaká zdravotní omezení na ni mají vliv, a třeba i doplní tabulku výkonnosti podle věku, pohlaví a kondice.
O přesnosti měření dalo by se s úspěchem pochybovati
Jednou z otázek, které jsem si při nošení (a čtení starších recenzí, například na Ultrahuman Ring nebo Oura) kladl, směřovala ke kvalitě měření a přesnosti zaznamenaných dat. Senzory asi moc místa nezaberou, ale nestabilní pozice či propojení s mobilem už může znamenat rozdíl. Nedělám si iluze, že jsou wearables na úrovni zdravotnických pomůcek, ale většina hodinek, co mi prošla rukama, se na základních metrikách shodovala jen s malými odchylkami.
V případě Luna Ring už je rozdíl daleko za hranicemi statistické odchylky. Záměrně jsem se zaměřil na počítání kroků, kde jsou údaje sbírané z akcelerometru, a nevyžadují asistenci třeba od GPS v telefonu. Průměrně Luna naměřila o 20-25 % méně kroků. U měření délky spánku se pak Galaxy Watch 6 s prstenem shodovaly, ale z osmi a půl hodiny mi Luna připsala o půl hodiny delší hluboký spánek, REM fáze pak byla na obou zařízeních podobná.
Co tím chci říct? Luna Ring poslouží spíš orientačně a dlouhodobě. Nečekejte, že vám změří triatlon místo Garminů. Pokud se ale chcete podívat na uplynulé dva týdny a zjistit, jak dlouho jste se vzapamatovávali z probdělé noci, zvládnou to. Je třeba se zaměřit spíš na sledování trendů a odchylek namísto absolutních hodnot.
AI je i tady, naštěstí volitelně
LLM a chatboti jsou jako vosy v létě. Je jich moc a někdy pěkně otravují. Byl jsem proto poměrně skeptický, když v aplikaci povídací sekci nazvali Life OS, jako kdybych komunikoval rovnou s centrálním mozkem lidstva.
Dětinsky jsem chatbota bombardoval nerelevantními dotazy, střídal jazyky, ale odpovídal prakticky stejně, jako to dělá Gemini, Copilot, nebo ChatGPT. Tahle zábava se brzy omrzela, nachytat Lunu na švestkách se mi nepodařilo hůř, než jiné kecálky (ano, i Luna doporučuje jít do blízké automyčky pěšky).
Vrhnul jsem se proto na její interpretaci dat, která o mě prsten nasbíral. Hezky česky, mírně polopaticky. Občas AI haprovala, když mi nechtěla odpovídat jen proto, že neměla data z nedávné minulosti. Jakmile jsem se ale zeptal, ze kdy data má a co mi k nim řekne, chytla se a dokázala všechny ty grafy do pár odrážek shrnout. Pokud vám proto nic neříkají tabulky, čísla a diagramy, LLM vám to převypráví běžnou češtinou.
Dostáváte se tím ale do trošku schizofrenní situace, kdy aplikace operuje s pojmy jako recovery index, sleep score, training volume apod. v angličtině, ale pomocí chatbota vám dokáže jednotlivé metriky vysvětlit. K jazykové vybavenosti bych byl však tentokrát shovívavější, prsten nepovažuji úplně za mainstreamový hardware a divil bych se, kdyby se i kvůli své ceně objevoval na prstech někoho, kdo aspoň trochu angličtinou nevládne.
Závěrečné hodnocení
Shrnout Luna Ring 2.0 do pár vět není snadné. Je to produkt pro velmi omezenou cílovku, a i v jejím rámci se mohou názory rozcházet. Pokud hledáte elektronického kouče na tréninky, zvolte raději hodinky. Pokud chcete mít lepší přehled o svém civilním životě, máte na výběr. Prsten vás bude méně obtěžovat (pokud vám prsteny z principu nepřekáží), zároveň vás může limitovat, že skutečně jen měří tělesné procesy a nezastoupí bezkontaktní peněženku nebo celý mobil.
Ideálním majitelem je podle mě moderní muž (bohužel, na ženské prsty mi Luna přijde příliš masivní), který rád nosí tradiční, mechanické hodinky, potrpí si na styl a módu, a zároveň nepotřebuje lidem v okolí ukazovat, že ani sport mu není cizí. Už tak omezené zacílení Luna Ring 2.0 se dále zúží cenou, která byla stanovena na 8 999 Kč. Není to málo a hodinky v podobné cenové hladině budou univerzálnější. Opět ale musím zopakovat, že pokud vám hodinky z nějakého důvodu nevoní, tenhle chytrý prsten bude dobře promyšlenou (částečnou) náhradou.
Luna Ring 2.0
Design a zpracování8.6/10
Funkce a výbava7.9/10
Mobilní aplikace8.5/10
Množství měřených funkcí8.7/10
Přesnost měření6.9/10
Poměr cena & výkon7.2/10
Klady
- neruší a nepřekáží
- výdrž delší než u hodinek
- prakticky nezničitelný
- edukativní aplikace
- komplexní zpracování zdraví
- nápomocná AI
Zápory
- přesnost měření
- vyšší cena