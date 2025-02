Kvůli Muskově zdvižené pravici Tesla krvácí. Vandalové berou útokem auta i nabíječky

O Muskově počínání a reakcích široké veřejnosti jsme informovali v poslední době již několikrát, nyní je na stole další kauza související s výstředním vystupováním kontroverzního technologického vizionáře. Nedávno se na síti X objevil snímek posprejované nabíječky Tesla Supercharger. Na nabíječce vidíme nápis „NAZI“ doplněný o svastiku, takže se dá usuzovat, že se jedná o reakci na Muskovo nedávné zdvižení pravice. Podle postů na síti X byl podobně „odzoben“ i vedlejší nabíjecí stojan.

This graffiti at my local Supercharger would suggest that perhaps Elon Musk is damaging Tesla’s brand. pic.twitter.com/LLL5AcDeOE

— Quinn Nelson (@SnazzyLabs) February 23, 2025