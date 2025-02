Američané protestují proti Muskovi. Své Tesly se zbavila i zpěvačka Sheryl Crow

O tom, že poslední kroky Elona Muska rozdělují veřejnost na jeho podporovatele a odpůrce, ještě více než dříve, jsme psali už v některých předchozích článcích. Tento fakt se nicméně neprojevuje pouze na sociálních sítích, ale přináší i fyzické protesty. Ty sice nejsou nijak obří, konají se ale na mnoha místech USA. Na sociálních sítích je lze sledovat pod hashtagem #TeslaTakeover a konaly se už v New Yorku, Washingtonu, Minneapolis nebo Pittsburghu.

Rise and Resist went back to Tesla today, to defend democracy and the Constitution against Musk’s criminal enterprise. #StopTheCoup #TeslaTakedown #EndOligarchy

