Majitelé Tesel se distancují od Muska. Na auta si lepí vtipné samolepky

Ještě nedávno byla Tesla vozem mladých, pokrokových nadšenců do elektromobility a vizionáře Elona Muska

Nyní je někteří opatřují samolepkami, které se od šéfa společnosti distancují

Samolepky se dokonce staly jednou z nejprodávanějších položek na Amazonu

Nákup vozu pro mnohé i nadále nepředstavuje pouze uspokojení určité potřeby, ale často se jedná o statusový symbol. Nemusí nutně jít o prezentaci bohatství, ale přece dle auta často můžete odhadovat, jak daný člověk smýšlí a jaké má hodnoty. U značky Tesla to platí dvojnásob, s Muskovým vstupem do politiky ale mnoho majitelů těchto elektromobilů nesouhlasí. Snaží se své vlastnictví vozu obhájit alespoň vtipnými samolepkami na zádi vozu. Ty většinou hlásají něco ve smyslu „I bought this before Elon went crazy“, což můžeme překládat jako „Koupil jsem to, než se Elon zbláznil“.

Elektromobily Tesla byly častým tématem motoristických hádek a debat už před Muskovými kontroverzními vystoupeními. Pro mnohé je ale stále nepochopitelné, proč bychom se měli ztotožňovat s ředitelem automobilky, jejichž produkt jsem si zakoupil.

Tesla drivers applying regret stickers on their vehicles are getting increasingly popular pic.twitter.com/yvPZ6yiYMG — SAINT (@saint) January 23, 2025

U koncernových značek totiž lidé často ani neví, kdo v čele firmy stojí, natož jaké názory zastává. Mnoho lidí ale nechce být spojována s republikány ani hajlováním Elona Muska. I díky tomu se jedna ze samolepek dostala mezi tři nejprodávanější položky na Amazonu.

Tesle klesají zisky i hodnota akcií, Musk má ale velké plány

Jaký vliv budou mít Muskovy poslední kousky na popularitu automobilky zatím není úplně jasné, každopádně už nyní je možné sledovat mírný pokles zisků automobilky. Taktéž hodnota akcií Tesly od poloviny ledna poměrně zřetelně klesá. V plánu je ale odhalení levného elektromobilu i plně autonomní řízení FSD, jehož vývoj probíhá roky. Hotové vozy díky tomuto systému už samy cestují po továrně a řadí se k nakládce na expedici. Video nedávno vypustila sama automobilka.