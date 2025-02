Z výrobní linky až k nakladači! Vozy Tesla v továrně sami ujedou téměř dva kilometry

Tesla ukázala působivé záběry z továrny v americkém Fremontu

Hotové elektromobily tam sjíždějí z výrobní linky bez jakéhokoliv personálu

Vozy musí urazit cestu dlouhou téměř dva kilometry

Na síti X se nedávno objevila videa automobilky Tesla zobrazující nové vozy sjíždějící z výrobní linky na nakládací plochy v kalifornské továrně u města Fremont. To by nebylo až tak zvláštní, pokud by ale uvnitř seděl řidič. Vozy jsou totiž prázdné a Tesla na nich demonstruje schopnosti svého autonomního systému Full Self-Driving. Zároveň tak snižuje náklady na lidskou sílu při tak rutinní činnosti, jako je přesun vozů po areálu společnosti.

Pokud byste chtěli Teslu podezírat z přehnaného chvástání, je nutno uznat, že trasa nových vozů s délkou téměř 2 km rozhodně není zanedbatelná. A ze zveřejněných videí je vidět, že není ani zcela jednoduchá. Vozidla jedou dle dopravních značek a musí reagovat i na další dopravní prostředky nebo nečekané změny. Vše vypadá velmi plynule, vozy dodržují odstup a na závěr ukázněně zaparkují. Zdá se to až příliš dokonalé. Samozřejmě i kdyby nastaly nějaké technické problémy nebo zaváhání, Tesla by je do propagačního videa neumístila, nyní nám tedy nezbývá než uvěřit, že takto plynulá doprava nás brzy čeká i na silnicích.

Starting with the ~1.2 mile route at the Fremont factory pic.twitter.com/avgSpBxb4j — Tesla AI (@Tesla_AI) January 29, 2025

Snaží se Tesla, Ford i BMW

Závodu o první plně autonomní systém řízení se samozřejmě účastní mnoho dalších automobilek. Ve většině případů jsou ale stále k dispozici spíše ty hloupější asistenty řízení, které stále plně spoléhají na lidskou intervenci. V těch lepších případech je autonomní řízení k dispozici pouze na vyhrazených úsecích dálnic, kde je orientace pro počítač jednodušší.

Od loňska funguje i na českých cestách například asistent Blue Cruise od Fordu, který převezme řízení na většině dálnic. Autonomní sjíždění z výrobní linky už zvládá i BMW, které taktéž ukázalo vlastní video. Od popojíždění po firemním areálu k vypuštění na zaplněné komunikace ale vede ještě dlouhá cesta a patrně i Tesle to ještě nějakou dobu potrvá.