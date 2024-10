Máte vůz od této značky? Na českých dálnicích s ním využijete plně autonomní řízení

Autonomní řízení Ford BlueCruise je k dispozici na více než 3 tisících kilometrů českých dálnic

Novinku vyžijete také při cestách po Evropě

Majitelé vozů Mustang Mach-E mají tři měsíce na vyzkoušení zdarma, poté je asistent za poplatek

O autonomním řízení se v posledních letech mluví velmi často, nyní se ale konečně dostává i na české dálnice. Značka Ford svůj systém BlueCruise rozšiřuje napříč Evropou, má už totiž povolení od Evropské komise. Asistent řízení, u kterého nemusíte držet volant, nyní funguje na množství páteřních tras. Ve své podstatě nyní kopíruje některé úseky české dálniční sítě. Na trase z Prahy do Ostravy je asistent k dispozici ve více než 90 % trasy. Celkem se v rámci naši země jedná o zhruba 3 tisíce kilometrů dálnic. V rámci Evropy ale jde o více než 133 tisíc kilometrů, které překonáte bez držení volantu.

3 tisíce kilometrů u nás, 130 tisíc v Evropě

Má to však několik háčků. Stále je potřeba sledovat provoz a dění na silnici před vámi. Systém vaši pozornost hlídá, takže není možné odvrátit zrak na delší dobu nebo se otočit a komunikovat se spolujezdci. Zároveň se stále jedná o jednu značku vozů a jeden model z její nabídky, který tuto asistenci může využívat. Jde o SUV Ford Mustang Mach-E. Majitelé těchto vozů vyrobených od roku 2023 mají nárok na 90denní bezplatnou zkušební verzi systému Ford BlueCruise. Poté je potřeba počítat s předplatným ve výši 600 korun za měsíc.

Možnost autonomního řízení by mělo do podzimu zapracovat v rámci nové legislativy také ministerstvo dopravy. Z řidičů autonomně řízených vozů by měla být sejmuta část odpovědnosti, samozřejmě ale pouze v momentě, kdy vůz ovládá asistent. Čekají nás prý ale i další novinky. Kompletní mapu zón, kde můžete asistenta využít, najdete přímo na webu automobilky. Je zde možné naplánovat také přesnou trasu jízdy.