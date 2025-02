Musk snižuje stavy. FDA opustí pracovníci dohlížející na studie Neuralinku

V rámci šetření bylo propuštěno 20 pracovníků FDA

Někteří z nich dohlíželi na klinické studie Neuralinku Elona Muska

Propouštění vypadá podezřele, pracovníci měli donedávna výborné hodnocení

Vypadá to, že Elon Musk ve spojení s Donaldem Trumpem využívá svých nově nabitých „pravomocí“, kde se jenom dá. Není to tak dávno, co jsme informovali o klinických testech Neuralinku – zařízení, které zajišťuje propojení mozku s počítačem nebo například robotickou končetinou. Nyní agentura Reuters informovala o jedné z personálních čistek v rámci amerického Úřadu pro ochranu a kontrolu léčiv (zkráceně FDA), kterou měl Musk iniciovat jako součást svých úsporných opatření. Výsledkem je konec celkem dvaceti pracovníků této agentury, přičemž někteří z nich dohlíželi na klinické testy Neuralinku a samozřejmě také dalších technologií ostatních firem.

Podle expertů tento čin omezí fungování FDA i schvalování a bezpečnost nových zařízení a zdravotnických technologií. Dle Trumpa se Musk vyvaruje jakýmkoliv střetům zájmů v procesu aplikace jeho úsporných opatření. Musk samotný ani agentura FDA k tématu žádné prohlášení nevydali. Co se týče konkrétních zaměstnanců, z velké části se jednalo o lidi ve zkušebním režimu, kteří na dané pozici pracují méně než rok nebo dva a mají menší ochranu před rozvázáním pracovního vztahu ze strany zaměstnavatele. Dle zdrojů byla důvodem ukončení spolupráce nedostatečná výkonnost pracovníků, ačkoliv v minulosti žádné výtky nepřicházely a ještě před pár týdny dostávali dotčení lidé výborná hodnocení. O propuštění nebyli dopředu informování ani nadřízení těchto pracovníků.

Elon Musk jako správce veřejných financí

Celá tato kauza tedy vypadá minimálně podezřele, zároveň ale skvěle zapadá do celého konceptu Muskovy horlivé vládní iniciativy posledních měsíců. Trumpovi pomohl k prezidentské pracovně a sám si díky jeho úspěchu zajistí ideální podmínky pro své firmy a projekty. Donald Trump není žádný ochránce etiky a mravních zásad, takže ani od něj v tomto ohledu nemůžeme čekat zázraky. Budeme tedy se zvědavostí sledovat, kam až to tato dvojice „dotáhne“.