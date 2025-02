Neuralink překonal další milník. Pacient myšlenkami ovládá CAD i Adobe Illustrator

První studie pro ovládání počítače pomocí mozku má již tři spokojené účastníky

Jeden z nich nyní vstoupí do další fáze, kdy bude moci ovládat i robotická zařízení

Alex je po automobilové nehodě a díky technologiím od Neuralinku může opět pracovat a vést alespoň částečně plnohodnotný život

Ačkoliv Elon Musk je nyní poměrně vytížený svým politickým angažmá ve vládě USA, projekt Neuralink neusíná na vavřínech. K aktuálně běžící studii PRIMARY, díky které byly implantovány čipy do mozku tří lidí, se nyní přidá také fáze CONVOY, která začne s testováním dalších funkcí na jednom ze třech účastníků předchozí studie.

První studie měla prokázat opětovné nabytí schopnosti ovládat počítače a další elektroniku pouze pomocí myšlenek především u pacientů s hendikepem, který jim neumožňuje běžnou mobilitu. Trojice dobrovolníků Conrad, Alex a Brad se tedy zapojila do studie a vyzkoušeli si propojení mozku s počítačem od Neuralinku s označením Link.

Alex je zároveň prvním účastníkem studie CONVOY, která má rozšířit možnosti tohoto propojení také pro ovládání dalších robotických zařízení, jako jsou například umělé paže nebo jiná zařízení nahrazující například právě chybějící končetiny. V rámci prezentace finančních výsledků Tesly akcionářům Musk zmínil také možnost využití paží humanoida Optimus právě pro tento účel.

Mozkem ovládá CAD i Adobe Illustrator, teď přidá robotické končetiny

Alex je účastníkem obou fází studie. Po automobilové nehodě ochrnul od krku dolů a díky Linku může opět ovládat počítač a pracovat jako 3D designer v programech CAD nebo vytvářet grafiku prostřednictvím Adobe Illustrator. Nyní se opět zapojil do rodinného podnikání a patrně i z toho důvodu se rozhodl přistoupit k další části studie pro ovládání robotických končetin. Sám svůj pokrok vnímá velmi pozitivně a snaží se motivovat i ostatní pro změnu života pozitivním směrem. Pokud by se povedla i druhá fáze studie, pro mnoho hendikepovaných by mohla být Muskova technologie klíčem k opětovnému zapojení do běžného života.