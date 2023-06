Kritika z vlastních řad? Fold 5 nenabídne nic nového, tvrdí zaměstnanci Samsungu

Samsung letos v létě představí již pátou generaci svých ohebných smartphonů. Zatímco o větším vnějším displeji a dalších vylepšeních chystaného véčka Galaxy Z Flip 5 víme prakticky vše, o novinkách Galaxy Z Fold 5 se prakticky nemluví. Podle posledních zvěstí jich totiž pravděpodobně moc nebude.

Chystaný smartphone Galaxy Z Fold 5 nedávno podrobil kritice uznávaný informátor Ice Universe odvolávající na zdroje přímo v Samsungu. Podle některých zaměstnanců korejské firmy prý telefon přinese nudný design a minimum inovací, kvůli čemuž by si údajně nezasloužil ani pojmenování Galaxy Z Fold 4s.

Když jsme recenzovali loňský Galaxy Z Fold 4, postěžovali jsme si na minimum mezigeneračních inovací. Letos se pravděpodobně odehraje stejná písnička, neboť podle posledních zvěstí Galaxy Z Fold 5 dostane prakticky stejný design, obdobné rozměry, identické úhlopříčky obou displejů, totožné rozlišení všech fotoaparátů i shodnou kapacitu akumulátoru s maximálním nabíjecím výkonem 25 wattů.

A jakých se tedy dočkáme novinek? Prozatím se spekuluje pouze o výkonnějším čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, vyšší odolnosti IP58 a o zbrusu nové konstrukci kloubu. Samsung údajně nebude displej v polovině přehýbat jako doposud, ale použije kapkovité zaoblení. Toto řešení má přinést několik výhod – telefon půjde složit bez mezery mezi oběma displeji (tloušťka v zavřeném stavu se údajně zmenší až o 2,4 mm), ohebné sklo více vydrží, a přehyb bude méně viditelný. Podle Ice Universe se ale žádná velká revoluce nechystá, oproti Galaxy Z Fold 4 bude rozdíl v přehybu téměř nerozeznatelný – čínské značky jsou prý v této oblasti napřed.

I got the exact information about the crease of Galaxy Z Fold5, It does use a water drop hinge, but the crease is much larger than that of China brand mobile phone, so that the crease looks similar to Fold4.

Its crease is only 15% less than Fold4.

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 12, 2023