Známe parametry Samsung Galaxy Z Flip 5. Konečně větší displej?

Víme, jakou výbavu bude mít Galaxy Z Flip 5

Samsung vylepší čipset, vnější displej a voděodolnost

Spousta parametrů zůstane při starém

Už jen měsíc a půl nás dělí od premiéry nových skládacích smartphonů od Samsungu – pokud se potvrdí poslední spekulace, mělo by k ní dojít v posledním červencovém týdnu. Od chystaných smartphonů Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5 očekáváme spíše drobnější mezigenerační změny, ale i ty by měly potenciální zájemce o novou skládačku potěšit. S čím novým přijde menší z připravované dvojice? Na tuto otázku odpovídá obvykle přesný informátor Yogesh Brar.

Větší displej, vyšší odolnost

Pravděpodobně nejviditelnější novinkou Galaxy Z Flip 5 se stane výrazně větší vnější displej – svojí úhlopříčkou 3,4″ se nové véčko od Samsungu přiblíží 3,6″ obrazovce nedávno testované Motoroly Razr 40 Ultra. Korejci údajně použijí AMOLED panel se základním HD rozlišením, který zaujme svým nepravidelným tvarem připomínajícím papírovou složku (nebo ikonu Průzkumníka souborů ve Windows).

Vnitřní ohebný displej se pravděpodobně příliš měnit nebude, minimálně na papíře. Samsung údajně znovu použije 6,7″ AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Je však možné, že dojde k nějakým dílčím vylepšením, jako je například zvýšení maximálního jasu nebo zlepšení technologie ohybu.

Papírově stejné mají zůstat i fotoaparáty na zádech – jak klasický, tak širokoúhlý si ponechají rozlišení 12 megapixelů. Měnit se nemá ani 3700mAh baterie s podporou 25wattového nabíjení a kapacity pamětí, Yogesh Brar hovoří o variantách 8/128 a 8/256 GB. Potěší alespoň o něco vyšší výkon, který zabezpečí čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Nevíme ale, zda Samsung použije obyčejnou variantu, nebo tu posílenou, která pohání vlajkové modely řady Galaxy S23.

Samsung Galaxy Z Flip5 5G – Main: 6.7" FHD+ AMOLED, 120Hz

– Outer: 3.4" HD AMOLED

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

– 8GB RAM

– 128/256GB storage

– 12MP + 12MP main camera

– Android 13, OneUI 5.1

– 3,700mAh battery, 25W charging Launch: 26th/27th July Price: $999 (expected) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 7, 2023

Galaxy Z Flip 5 by si měl také polepšit v odolnosti, spekuluje se, že dostane stupeň krytí IP58 namísto současného IPx8. To znamená, že kromě voděodolnosti by mělo být chystané véčko i částečně prachotěsné. Tento údaj má platit i pro větší Galaxy Z Fold 5. Oba telefony by měly být představené buď 26. nebo 27. července, premiéra se uskuteční v korejském Soulu.

