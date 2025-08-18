TOPlist

Bizarní spor: PETA útočí na Nintendo kvůli oblíbené postavičce v Mario Kart World

Jakub Fišer
Jakub Fišer 18. 8. 10:35
0
Kráva v Mario Kart World
  • Organizace PETA má problém s vyobrazením krávy v Mario Kart World
  • Protestuje zejména proti kroužku v nose, který reprezentuje kruté zacházení s dobytkem
  • V otevřeném dopise žádají generálního ředitele Nintenda o zjednání nápravy 

Organizace PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, v češtině Společnost pro etické zacházení se zvířaty) je největší neziskovkou zaměřenou na ochranu zvířat. Kromě toho, že bojují proti zabíjení zvířat na maso, často vystupují i proti zneužívání a zobrazování zvířat v zábavním průmyslu, zejména ve filmech a videohrách. V posledním příspěvku se PETA s poněkud bizarním požadavkem zaměřila na japonskou společnost Nintendo.

Ochránci zvířat proti Mario Kart

Trnem v oku je první launch titul pro nejnovější konzoli Switch 2, a sice Mario Kart World. Závodní arkáda, ve které v kůži rozličných postaviček z univerza Super Mario Bros. závodíte na bizarních tratích, v bizarních vozidlech a s velmi bizarními pravidly. Celá hra je velmi stylizovaná, v žádném případě nemá ani připomínat realitu.



Přesto si PETA všimla, že jedna z hratelných postav – kráva – má v nose stereotypní kroužek. Ten se umisťoval do nosní přepážky krav, respektive hlavně býků, pro bezpečnější manipulaci. Nosní přepážka je velmi citlivá část těla – zatáhnutí za kroužek působí zvířeti nepohodlí až bolest, což usnadňuje jeho vedení a zajišťuje, že se podvolí bez nutnosti použití síly nebo riskování zranění ošetřovatele.

Otevřený dopis o krávách

Tušíte správně, vyobrazení tohoto krutého zacházení s kravami a býky ve hře, která primárně cílí na rodiny s dětmi, se organizaci na ochranu zvířat ani trochu nelíbí. V otevřeném dopise Šuntaró Furukawovi, globálnímu ředitelu Nintenda, PETA požaduje „prokázání empatie“ a odstranění kroužku z nosních dírek hratelné postavy.

„Mosazný kroužek v nose krávy zakrývá skutečné násilí a krutost vůči zvířatům. Proto vás žádáme, abyste této milované krávě poskytli malou, ale významnou změnu k lepšímu: odstraňte kroužek z nosu a nechte krávu volně běhat – bez bolestivých připomínek průmyslových odvětví, která zacházejí se zvířaty jako se stroji na výrobu zisku. Každé zvíře je někdo. Nechte kroužky Sonicovi a nechte krávu volně dýchat!“ stojí v otevřeném dopise.

Není to zdaleka poprvé, kdy organizace PETA vystupuje proti údajně hanlivého vyobrazení zvířat ve hrách. Například v roce 2021 tvrdě vystupovala proti společnosti Ubisoft za jejich hru Far Cry 6, která coby hratelnou minihru nabízí kohoutí zápasy. I Nintendo má s PETA bohaté zkušenosti, organizace totiž dlouhodobě vystupuje proti univerzu Pokémon a tvrdí, že s „kapesními příšerkami“ by mělo být zacházeno jako se zvířaty, tedy správně.

Kapitoly článku