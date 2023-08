Koupit levnější iPhone 14 teď, nebo počkat na nový? Tohle je jediné správné řešení

Představení nového iPhonu 15 se blíží, na trh zamíří pravděpodobně v září

Nabízí se každoroční otázka – kdy je nejlepší prodat váš aktuální iPhone?

Matematika ukazuje na samotný závěr srpna, kdy je výkupní cena iPhonů nejvyšší

Blíží se nám konec letních prázdnin a to s sebou nese i září a výroční tiskovou konferenci společnosti Apple, na které budou představeny a krátce nato do prodeje uvedeny nové iPhony. V mnoha zákaznících tak hlodá otázka: mám koupit nový iPhone už teď, anebo počkat pár měsíců a koupit nový? A pokud se rozhodnu pro čekání, kdy je nejlepší prodat stávající model?

Proč si (ne)kupovat iPhone teď?

Možná vás to překvapí, ale každý rok se objeví celá řada zákazníků, kteří si koupí nový iPhone jen pár týdnů před představením nové generace. Jistou částí jde o lidi, kteří nemají znalost trhu a jednoduše neví, že za měsíc bude uveden zbrusu nový model.

Největší skupinou srpnových zákazníků jsou však uživatelé iPhonu 13 (na mysli máme celou rodinu, včetně modelů 13 mini, Pro a Pro Max) a starších, pro které je i iPhone 14 poměrně lákavou koupí. Oproti jejich staršímu zařízení dost možná nabízí celou řadu „nových“ funkcí a hlavně teď cenově klesl – a to o dost.

Jen pro ilustraci, základní 128GB iPhone 14 se začal prodávat vloni v září za 26 490 Kč včetně DPH. Nyní se jeho cena pohybuje kolem 19–20 tisíc korun, absolutně minimální prodejní cena byla dle srovnávače cen Heureka.cz letos v červenci 18 200 korun.

Zákazník však riskuje to, že nová generace nabídne o poznání lepší výbavu a další funkce, které mu u rok starého zařízení budou chybět. A kromě toho, obecně lze prohlásit, že nákup staršího zařízení v době, kdy přichází na trh nástupce, dává smysl opravdu jen v několika extrémních případech. Nákup nového iPhonu jím není, proto určitě doporučujeme počkat pár týdnů na novější model.

Chci čekat, ale co s mým starým iPhonem?

Možností, jak naložit s vaším dosluhujícím iPhonem, je hned několik – a závisí hlavně na tom, jaký model máte v ruce. První možností je telefon vymazat, vypnout a uložit do šuplíku. Můžete jej také rozdat někomu v rodinném kruhu. Anebo jej prodat – a tady už to začíná být zajímavé.

Obecně asi platí pravidlo, že čím starší iPhone prodáváte, tím spíš s prodejem nemusíte spěchat. Cena u starších zařízení totiž není tak kolísavá jako u těch nových. Pakliže plánujete přecházet z hodně starého modelu, řekněme iPhonu 7 nebo 8, tady už se prodej pomalu ani nevyplatí a iPhone si ponechte pro případ nouze.

Prodat nejlépe na konci srpna

Naopak zajímavější je to ve chvíli, kdy přecházíte z rok starého modelu. Znamená to totiž, že zrovna držíte v ruce nejmodernější iPhone, a ten má logicky i nejvyšší cenu. Společnost SellCell vypracovala průzkum, ve kterém mapuje ceny iPhonů z druhé ruky napříč celým rokem, s cílem zjistit, kdy se nejvíce vyplatí stávající iPhone prodat.

Čistě podle výpočtů z předchozích let SellCell přišel na to, že od druhé poloviny srpna do poloviny září je napříč několika předešlými generacemi nejlepší čas k prodeji vašeho aktuálního iPhonu. V opačném případě, pokud se rozhodnete prodávat až po uvedení iPhonu 15, riskujete poměrně solidní ztrátu hodnoty vašeho staršího zařízení.

Abychom to podložili nějakými daty, SellCell zjistil, že výkupní cena iPhonu 11 a 12 byla měsíc před oznámením iPhonu 13 až o 60 % vyšší. Stejný princip se pak zopakoval i vloni, kdy jen za jeden měsíc před uvedením iPhonu 14 klesla cena modelů iPhone 12 a 13 dokonce o 65 % oproti doporučené maloobchodní ceně.

Tím nejideálnějším řešením je tedy v uvedeném období prodat váš aktuální iPhone (můžete tak učinit v obchodě nebo na internetovém inzertním portálu) a na čas přejít na Android nebo si obstarat jiný telefon, který budete moci využívat až do chvíle, než dorazí na trh horká novinka v podobě iPhonu 15. Přestože většina uživatelů to dělá spíše opačně – prodávají svůj starý telefon až po nákupu nového.