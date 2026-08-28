Konec vyhazování peněz: střední třída se vlajkám přiblížila víc, než napovídá cena

- OLED se 120 Hz, odolnost IP68 ani dlouhá podpora už nejsou výsadou nejdražších modelů
- Vlajkové telefony si drží náskok hlavně ve fotoaparátech, pokročilém videu a výkonu při delší zátěži
- Vyšší cena sama nezaručí větší baterii ani rychlejší nabíjení; u dražších telefonů se často připlácí za rychlejší porty a další senzory
Galaxy A57 a Galaxy S26 Ultra mají oba 120Hz AMOLED, odolnost IP68 a baterii s kapacitou 5 000 mAh. Levnější model navíc dostane až šest aktualizací systému a šest let bezpečnostních záplat. Při pohledu na tyto parametry by se mohlo zdát, že se smartphony už liší hlavně logem a chutí výrobce účtovat příplatek.
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Příplatek za vlajkový model přesto smysl neztratil, výhody dražšího telefonu se však při běžném používání ukazují méně často než dřív. Při čtení zpráv, placení v obchodě nebo procházení Instagramu budou oba telefony působit podobně svižně. Rozdíl se projeví spíš při focení vzdáleného pódia, natáčení dítěte v přítmí, dlouhém exportu videa, připojení monitoru nebo přenosu desítek gigabajtů na externí disk. Platíte tedy hlavně za rezervu pro náročnější situace.
Prémiový první dojem zlevnil
Ještě před několika lety prozrazovaly střední třídu široké rámečky, plast, pomalejší displej a kratší podpora. Dnes ji při prvním uchopení telefonu často nepoznáte. Galaxy A57 v naší recenzi působil v ruce natolik hodnotně, že byste mu vyšší cenu snadno uvěřili.
Samsung není výjimkou. Pixel 10a přidává 120Hz pOLED, IP68, bezdrátové nabíjení, sedm let aktualizací a SOS přes satelit. Základní iPhone 17 zase konečně dostal adaptivní obnovovací frekvenci od 1 do 120 Hz a stále zapnutý displej.
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Ani dlouhá podpora už nefunguje jako spolehlivý znak vlajkové řady: Pixel 10a i Pixel 11 Pro mají slíbených sedm let aktualizací.
U dražších modelů přesto dostanete několik displejových vylepšení navíc. Galaxy S26 Ultra přidává jemnější QHD+ panel, antireflexní úpravu a Privacy Display, který omezuje pohled ze stran. Pixel 11 Pro používá LTPO OLED s rozsahem 1 až 120 Hz a udávaným špičkovým jasem 3 600 nitů. Střední třída už tedy nabízí dobré obrazovky a příplatek přináší hlavně několik dílčích vylepšení.
Stabilizovaný hlavní fotoaparát už není výsadou vlajek
Podobný posun nastal u focení. Galaxy A57 nabízí 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací, Pixel 10a stabilizovaný 48Mpx snímač. O kvalitě konkrétní fotografie to bez přímého testu nerozhoduje, oba telefony však mají výbavu, kvůli níž už hlavní fotoaparát nepůsobí jako povinný kompromis.
Rozdíl začíná ve chvíli, kdy hlavní objektiv přestane stačit. Galaxy A57 přidává ultraširokoúhlý fotoaparát a makro, ale žádný skutečný teleobjektiv. Pixel 10a nabízí optickou kvalitu při 0,5× a 1×, další přiblížení vytváří výpočetně. Galaxy S26 Ultra naproti tomu používá stabilizované teleobjektivy s trojnásobným a pětinásobným přiblížením. V našem testu si vedly dobře i za horšího světla. Pixel 11 Pro nabízí 48Mpx stabilizovaný teleobjektiv s pětinásobným optickým zoomem, 48Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát s autofokusem a pomocné senzory pro ostření, spektrum světla a blikání.
Teleobjektiv už najdeme i pod vlajkovou třídou. Xiaomi 15T má samostatný 50Mpx teleobjektiv a ve 4K zaznamená 60 snímků za sekundu. Oppo Reno16 Pro přidává stabilizovaný 50Mpx teleobjektiv, stejný režim z hlavního i předního fotoaparátu a při videu až 3,5násobné optické přiblížení. Samotná přítomnost teleobjektivu proto o cenové třídě telefonu mnoho neřekne. U vlajkových modelů se výrobci zaměřují spíš na vyrovnané výsledky při různých ohniscích, rychlé ostření, účinnou stabilizaci a kvalitní zpracování obrazu.
Právě proto bývá souboj megapixelů tak zavádějící. Drahý fotomobil nemusí udělat dramaticky hezčí snímek lavičky za poledne. Jeho výhoda se častěji ukáže při koncertu, večerním portrétu nebo rychlém přechodu mezi objektivy, kde rozhoduje nejslabší článek celé sestavy. Také drahý model může mít slabé místo: v našem testu S26 Ultra zůstal stonásobný zoom hlavně marketingovou položkou.
Video odhalí rozdíl, který fotografie schová
U fotografie může telefon jeden výsledný snímek poskládat z několika dílčích záběrů a dopočítat jej až po stisku spouště. U videa musí podobnou práci opakovat třicetkrát či šedesátkrát za sekundu, současně ostřit, stabilizovat, měnit expozici a ukládat zvuk. Právě tady se z nenápadných rozdílů v čipu, chlazení, úložišti a fotoaparátech stává odlišná nabídka režimů.
Galaxy A57 končí u 4K při 30 fps a jeho superstabilní režim snižuje rozlišení na Full HD. S26 Ultra zvládá dobře stabilizované 4K/60, uzamknutí horizontu a přepínání objektivů během 4K záznamu. Ani drahý model však fyziku neobejde: při horším světle jsme u 60 fps dostali slabší výsledek než při 30 fps.
Ještě lépe tuto novou hierarchii ukazuje Apple. iPhone 17e natáčí 4K v Dolby Vision při 60 fps, zaznamenává stereo zvuk a umí potlačovat hluk větru. Pro rodinné video mu tedy v rozlišení ani snímkové frekvenci nechybí nic zásadního. iPhone 17 Pro k tomu přidává 4K při 120 fps, externí záznam ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2 a genlock; Apple u něj uvádí také čtyři mikrofony studiové kvality. ProRes RAW a Log dávají větší prostor při barevných úpravách, externí záznam ukládá video mimo interní paměť telefonu a genlock synchronizuje telefon s dalšími kamerami. V našem testu patřilo video z iPhonu 17 Pro Max k tomu nejlepšímu, co lze z mobilu získat.
Tyto režimy ocení hlavně profesionální kameramani a náročnější tvůrci videa. Pro ně může být důležité, zda telefon zapadne mezi ostatní techniku, se kterou natáčejí a stříhají.
Výkonová rezerva se probudí až pod tlakem
Také u výkonu se rozdíly při otevírání aplikací zmenšily. Galaxy A57 sice v benchmarcích neohromí, v našem dvacetiminutovém zátěžovém testu však neklesl pod 90 procent maxima. Xiaomi 15T kombinuje Dimensity 8400-Ultra a 12 GB RAM. Poco F8 Pro jde ještě dál a nabízí vrcholný Snapdragon 8 Elite.
Tyto příklady ukazují, že vrcholný čip není vyhrazen jen nejdražším telefonům. U vlajkových modelů proto výrobci opírají výkonovou rezervu také o chlazení. U Galaxy S26 Ultra Samsung popisuje přepracovanou výparníkovou komoru, která má účinněji rozvádět teplo. Stabilitu výkonu ale ověří až delší zátěžový test na stejné úloze.
Výkonová výhoda vlajek se proto naplno ukáže hlavně při dlouhém hraní, exportu videa, emulaci nebo zpracování velkých fotografií. Při méně náročném používání může zůstat po většinu času nevyužitá.
Nejdražší rozdíly se schovávají v obyčejném konektoru
Rozdíl mezi střední třídou a vlajkami v roce 2026 dobře ukazuje obyčejný konektor USB-C. Zvenku vypadá na všech telefonech stejně. Za stejným otvorem se však může skrývat staré USB 2, rychlé datové rozhraní nebo obrazový výstup.
iPhone 17e zůstává u USB 2 s limitem 480 Mb/s. iPhone 17 Pro nabízí USB 3 s rychlostí až 10 Gb/s a obrazový výstup DisplayPort. Galaxy A57 podobně používá USB 2.0, zatímco S26 Ultra přidává USB 3.2, Wi-Fi 7, UWB a stylus S Pen. Rychlejší port oceníte při kopírování velkého videa, DisplayPort při připojení monitoru a UWB při hledání kompatibilního lokátoru. Při běžné práci s telefonem však tyto funkce zůstávají v pozadí.
Smysl této výbavy závisí na konkrétním použití. UWB, rychlejší port nebo obrazový výstup oceníte až ve chvíli, kdy je potřebujete; větší baterie ani jasnější displej jejich práci nenahradí.
Vyšší cena větší baterii nezaručí
Kdyby se velikost baterie řídila cenou telefonu, měl by Galaxy S26 Ultra větší akumulátor než model A57. Oba však zůstávají na 5 000 mAh. Dražší model nabíjí výkonem až 60 W, levnější 45 W. Xiaomi 15T má 5 500 mAh a 67 W, Poco F8 Pro 6 210 mAh a 100 W. Globální Reno16 Pro má podle výrobce až 6 700 mAh a 80W nabíjení.
Skutečnou výdrž z těchto čísel nepoznáte, protože ji ovlivňuje také spotřeba displeje, účinnost čipu a řízení systému; údaj o maximálním nabíjecím výkonu zase neříká, jak rychle se telefon dobije od nuly do sta procent. Čísla přesto ukazují, že cena není spolehlivým souhrnem výbavy. Mimo vlajkovou třídu dnes najdeme baterie s vyšší kapacitou než u některých vlajek, rychlejší nabíjení, 120Hz OLEDy, teleobjektivy i dlouhou podporu. Jednotlivým modelům však stále může chybět rychlý port, druhý kvalitní zoom nebo profesionální video.
Rozdíl mezi třídami se tedy nesmazal, ale při běžném používání ho poznáte méně často. Do střední a vyšší střední třídy se dostaly kvalitní displeje, odolná konstrukce, dostatečný výkon i stabilizované hlavní fotoaparáty. Vlajkové modely mají smysl hlavně tehdy, když pravidelně využijete kvalitní zoom, náročnější video, dlouhodobý výkon nebo rychlé přenosy dat.
Kvalitní telefon tak lze v roce 2026 bez velkých ústupků koupit i mimo vrchol nabídky. Smysl vysokého příplatku závisí na několika konkrétních funkcích, které mohou po celou dobu zůstat bez využití.