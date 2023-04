Konec jedné éry? Covidový hit Clubhouse propouští polovinu zaměstnanců

Clubhouse hledá cestu, jak se znovu stát relevantní sociální sítí

S koncem covidových opatření totiž začala jeho popularita klesat

Zakladatelé věří, že s menším týmem se opět dokáží vrátit na výslunní

Kdo neměl službu jménem Clubhouse, jako by nebyl. Tak to alespoň platilo v období covidové pandemie, kdy se z nenápadné sociální sítě zaměřené na virtuální audio konference stal téměř přes noc doslova celosvětový fenomén. Napomohla tomu také prvotní exkluzivita pro operační systém iOS a také omezený vstup pouze na pozvánky. Chvíli to vypadalo, že Clubhouse nastaví novou laťku pro sociální sítě a bude tady s námi po boku velkých hráčů.

Clubhouse postupem času upustil od své exkluzivity pro iOS a vydal aplikaci také pro Android, přičemž systém pozvánek později také vzal za své. K tomu se konkurence v čele s Twitterem, Facebookem či Spotify snažili úspěšný koncept napodobit a vzít Clubhousu vítr z plachet. To nakonec ale nebylo nutné – supernova sociálních sítí sice zářila výrazně, ale s koncem covidových omezení a úspěchu konkurenčních projektů (především Twitter Spaces) také rychle pohasla. Nyní sice Clubhouse i nadále funguje, nicméně jeho popularita vytrvale klesá.

Zvrátit to chtějí jeho zakladatelé Paul Davison a Rohan Seth, kteří v dopise zaměstnancům oznámili, že polovina z nich přijde o práci. Důvod je prostý – chtějí znovu nastartovat Clubhouse v postcovidové době, což bude nejen časově, ale také finančně nákladný proces. Se současným počtem zaměstnanců také podle zakladatelů není celá síť dostatečně pružná a veškeré změny trvají příliš dlouho. Jestli se jim to nakonec podaří a Clubhouse zažije návrat na výsluní je otázka, avšak příliš šancí mu nedáváme.

Používáte ještě Clubhouse? Dejte nám vědět do komentářů.