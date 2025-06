Konec doby 60Hz? Všechny další iPhony konečně budou mít vyšší obnovovací frekvenci

Displeje základních iPhonů se zřejmě zbaví vlastnosti, která je jim často vytýkána

Nové informace potvrzují příchod panelů s vyšší obnovovací frekvencí

Fixed Focus Digital ale na rozdíl od ostatních zdrojů tvrdí, že nepůjde o ProMotion panely

Apple to s displeji vcelku umí, o čemž svědčí například monitor Pro Display XDR, nebo i běžně používané panely v MacBoocích. Ani v případě chytrých telefonů to není úplně špatné, pakliže si tedy připlatíte za smartphone s přídomkem Pro. U základních modelů jsou technologickým nadšencům použité displeje spíše pro smích, především kvůli nízké bnovovací frekvenci 60 Hz. Jasně, stále existuje spousta uživatelů, kteří obnovovací frekvenci vůbec neřeší, ale zároveň je potřeba dodat, že vyšší frekvenci už dnes zvládají i telefony s Androidem v ceně okolo pěti tisíc Kč.

Vyšší obnovovací frekvence pro všechny

Ačkoli by Apple mohl argumentovat, že méně náročným zákazníkům na tomto parametru příliš nesejde a že plynulosti je schopen dosáhnout příkladnou optimalizací, přeci jen když už i chytré telefony okolo pěti tisíc korun nabízí panely s obnovovací frekvencí 120 Hz, je to už trochu na pováženou. Nyní přišel Fixed Focus Digital, leaker z čínské sociální sítě Weibo, s informací, že by všechny nadcházející iPhony měly nabídnout displeje s vyšší obnovovací frekvencí. Má to ovšem háček.

V případě základních iPhonů, což by tentokrát měly být modely iPhone 17 a iPhone 17 Air, by se mělo jednat o standardní displeje, pouze s vyšší obnovovací frekvencí. Kvalitnější ProMotion displeje mají tak i nadále zůstat výsadou dražších modelů, což také znamená, že levnější smartphony od Applu nedostanou adaptivní obnovovací frekvenci, která se v závislosti na používání umí měnit z 1 Hz až na 120 Hz. Pokud je tato informace pravdivá, znamenalo by to, že Apple opět použije LTPS panely pro své levnější iPhony.

To by také mělo znamenat, že základní iPhony nebudou disponovat Always-on režimem, který právě spoléhá na možnost snížit obnovovací frekvenci na minimum. Naštěstí je stále ve hře možnost, že se Fixed Focus Digital plete, neboť i když v minulosti odhadl například barevné varianty iPhonu 16 Pro a nové označení cenově dostupného iPhonu 16e, přesto je potřeba brát ho s rezervou. Také známý analytik Ross Young naznačil, že Apple zvýšil výrobu svých LTPO panelů, tudíž je pravděpodobné, že se technologie ProMotion dočkáme ve všech iPhonech, vzhledem k tomu, že tyto informace potvrdili i redaktoři respektovaných webů ETNews a The Elec.

