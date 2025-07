Kolik ohnutí vydrží nový Galaxy Z Flip 7? Samsung slibuje výrazné zlepšení

Jakou odolnost mají displeje nových ohebných telefonů Z Fold 7 a Z Flip 7?

Podle nezávislého testu zvládne dražší Fold až 500 tisíc ohnutí, což je velký posun od loňska

Flip stejným testem neprošel, Samsung ale tvrdí, že odolnost by měla být stejná

U ohebných telefonů je stále velkým tématem odolnost jejich flexibilního displejového panelu. Na internetu kolují snímky a videa sotva pár let starých telefonů, kterým už displej přestal fungovat, což může odrazovat potenciální zákazníky skládaček. Samsung oficiální cestou uklidňuje zákazníky, jeho současná generace Z Fold 7 a Z Flip 7 udělala v otázce odolnosti velký posun.

Kolik ohybů vydrží Fold a Flip 7?

Dražší Galaxy Z Fold 7 má vydržet v průměru až 500 tisíc ohybů. To znamená, že pokud byste telefon otevřeli a zavřeli 200× denně, přesto vám vydrží skoro 7 let, což je také délka softwarové podpory systému Android a nadstavby One UI. Firma Samsung Display, která za panely stojí, ještě specifikuje, že při teplotě -20 °C vydrží telefon 60 tisíc ohnutí, naopak v teplotě nad 60 °C zvládne celkem standardních 300 tisíc ohnutí.

Posun to je, protože starší skládací smartphony běžně zvládaly přinejlepším 200 tisíc ohnutí za celý životní cyklus. A jak je na tom Z Flip 7, který nabízí ohebný displejový panel taktéž od Samsung Display? Na dotaz redakce Android Authority reagovala firma trochu vyhýbavě:

„V odpovědi na vaši doplňující otázku uvádíme, že test provedený společností Bureau Veritas byl proveden výhradně na skládacím panelu použitém ve vlajkovém modelu Galaxy Z Fold 7. Interně však hodnotíme, že skládací panel použitý v modelu Galaxy Z Flip 7 nabízí stejnou odolnost jako model Fold 7, protože také obsahuje různé technologie zvyšující odolnost.“

Také Flip by měl mít tedy výrazně zlepšenou odolnost displejového panelu, Samsung však nemůže kontrovat nezávislou studií jako v případě Foldu. Na druhou stranu, už u minulých generací byly ohebné panely Foldu i Flipu certifikovány na stejnou odolnost, není velký důvod, proč by tomu mělo být tentokrát jinak.

