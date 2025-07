Galaxy Z Fold 7: žiletka, která se neláme. Test odolnosti dopadl nečekaně dobře

Letošní Galaxy Z Fold 7 je oproti minulé generaci neskutečně tenký

Youtuber Zack Nelson ověřil, zda se jeho dieta podepsala na jeho celkové odolnosti

Letošní skládačky od Samsungu prodělaly největší mezigenerační skok v historii. Platí to zejména pro knížkový model Galaxy Z Fold 7, který si polepšil zejména v hmotnosti a tloušťce – podle nezávislých měření se jedná o aktuálně nejtenčí skládačku této konstrukce na světě. Projevila se tato dieta i na celkové odolnosti? To se tradičně pokusil zjistit youtuber Zack Nelson z kanálu JerryRigEverything.

Galaxy Z Fold 7: měkký displej v bytelném těle

Letošní Fold nemá v zavřeném stavu daleko ke smartphonům klasické konstrukce – v pase má 8,9 mm a váží pouhých 215 gramů. To jsou vzhledem k přítomnosti dvou displejů a pantu velmi příjemné hodnoty. V rozevřeném stavu je tloušťka neskutečných 4,2 mm, což je hraniční hodnota k tomu, aby se do zařízení vůbec vešel nabíjecí USB-C port. Kvůli takto drastické dietě musel Samsung provést spoustu úprav, avšak jak ukazuje tortura Zacka Nelsona, na celkové odolnosti se to nijak zvlášť neprojevilo.

Počáteční fáze ukázala známý problém všech současných skládaček – povrchová vrstva vnitřního ohebného displeje je velmi měkká, takže se do ní lze „podepsat“ i obyčejným nehtem. Naštěstí veškeré nežádoucí kontakty s pevným předmětem zpravidla končí pouze drobnou rýhou a nevedou přímo k poškození displeje jako takového.

To ostatně potvrdil i test s hlínou a prachem, který telefon ustál bez ztráty kytičky, přestože podle krytí IP48 je konstruován až na pevné materiály s velikostí 1 mm a větší. Drobné prachové částečky se naštěstí nedostaly ani do soukolí pantu, takže v tomto si telefon oproti minulým generacím nijak nepohoršil.

Překvapení nepřineslo ani „rýpání“ do předního displeje nebo do rámu telefonu – skleněné a kovové plochy se chovaly podle očekávání. U fotoaparátů Samsung naštěstí lépe připevnil krytky čoček, takže nemají tendenci se odloupávat jako u vlajkového Galaxy S25 Ultra.

Největší překvapení přinesla poslední fáze testu – pokud o zlomení. U takto tenkého telefonu by každý očekával, že pokud bude ohýbán na opačnou stranu (než konstrukce umožňuje), kloub kapituluje a celý telefon se rozpadne na dva díly. To se však nestalo. Samsung dokázal svoji skládačku zkonstruovat tak, aby 4,2 mm tenké tělo ustálo i vysoký tlak a i přes odlupující se záda telefon nakonec torturu ustál.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.