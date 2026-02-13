TOPlist

Když Xiaomi a Vivo, tak my taky! Honor Magic 8 Pro dostane skvělé příslušenství

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 13. 2. 19:00
1
Honor Magic 8 Pro dostane skvělé příslušenství
  • Honor Magic 8 Pro patří mezi nejlepší fotomobily aktuální sezóny
  • Nově dostal příslušenství, které ho v tomto směru ještě povýší
  • Fotografický kit pro tento vlajkový model se již prodává v Číně

Vlajkové telefony Honor Magic patří dlouhodobě mezi nejlepší fotomobily na trhu, a to i bez zvučných jmen jako Leica, Zeiss nebo Hasselblad. Aktuální model Magic 8 Pro dostane již brzy příslušenství, které jeho už tak velmi dobrý fotoaparát posune na další úroveň. Na jeho vývoji se podílela známá značka Telesin.

Svůj kit bude mít i Honor

Fotografické kity, které se připevní na fotoaparát telefonu a výrazně zlepší jeho schopnosti, jsou aktuálně velmi v kurzu. Nabízí je hlavně čínské značky a k dispozici je například pro Xiaomi 17 Ultra, řadu Find X9 od Oppa a také pro sérii X300 od sesterského Viva. Xiaomi navíc nyní vyvíjí nový typ kitu, který by se k telefonům připevňoval magneticky.

Honor Magic 8 Pro
Honor Magic 8 Pro

Zpět ale k Honoru, který se díky připravovanému kitu připojuje k výše zmíněným výrobcům. V rámci této značky již jeden set tohoto typu existuje, ale jedná se o verzi určenou pro speciální variantu RSR Porsche Design, která je spíše okrajovou záležitostí. Nový doplněk pro fotoaparát je ale k dispozici pro standardní model Magic 8 Pro, i když zatím jen na domácím čínském trhu.



Skvělý fotoaparát bude ještě lepší

Magic 8 Pro je po stránce fotografického hardwaru výborně vybavený telefon a nový kit jeho schopnosti ještě vylepší. Jeho základem je ochranné pouzdro, které podporuje standardní šroubovací filtry s průměrem 67 mm. K fotoaparátu telefonu tak bude možné připojit například šedé (ND), polarizační a jiné filtry, které bývají vyhrazené tradičním foťákům.

Součástí této sady je také úchyt pro poutko na zápěstí a magnetická úchytka pro rychlé upevnění příslušenství. Pomocí magnetů se bude k setu připevňovat rukojeť, která přidá telefonu fyzické ovládací prvky v podobě ovladače zoomu a červeného tlačítka spouště. Přední volič pak umožní úpravu expozice a další manuální úpravy.

Zoom jako z pohádky

Součástí prodejního balení bude také telekonvertorový nástavec, který se připojí na fotoaparát pomocí speciálního kroužku a výrazně zlepší jeho optický zoom. Honor tento kit vyvinul ve spolupráci se známou firmou Telesin, která se na tento typ příslušenství specializuj. Jeho oficiální představení/uvedení pro evropský trh by se mělo odehrát na veletrhu MWC 2026 v Barceloně (2. až 5. března 2026).

Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

