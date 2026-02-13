Když Xiaomi a Vivo, tak my taky! Honor Magic 8 Pro dostane skvělé příslušenství

- Honor Magic 8 Pro patří mezi nejlepší fotomobily aktuální sezóny
- Nově dostal příslušenství, které ho v tomto směru ještě povýší
- Fotografický kit pro tento vlajkový model se již prodává v Číně
Vlajkové telefony Honor Magic patří dlouhodobě mezi nejlepší fotomobily na trhu, a to i bez zvučných jmen jako Leica, Zeiss nebo Hasselblad. Aktuální model Magic 8 Pro dostane již brzy příslušenství, které jeho už tak velmi dobrý fotoaparát posune na další úroveň. Na jeho vývoji se podílela známá značka Telesin.
Svůj kit bude mít i Honor
Fotografické kity, které se připevní na fotoaparát telefonu a výrazně zlepší jeho schopnosti, jsou aktuálně velmi v kurzu. Nabízí je hlavně čínské značky a k dispozici je například pro Xiaomi 17 Ultra, řadu Find X9 od Oppa a také pro sérii X300 od sesterského Viva. Xiaomi navíc nyní vyvíjí nový typ kitu, který by se k telefonům připevňoval magneticky.
Zpět ale k Honoru, který se díky připravovanému kitu připojuje k výše zmíněným výrobcům. V rámci této značky již jeden set tohoto typu existuje, ale jedná se o verzi určenou pro speciální variantu RSR Porsche Design, která je spíše okrajovou záležitostí. Nový doplněk pro fotoaparát je ale k dispozici pro standardní model Magic 8 Pro, i když zatím jen na domácím čínském trhu.
Skvělý fotoaparát bude ještě lepší
Magic 8 Pro je po stránce fotografického hardwaru výborně vybavený telefon a nový kit jeho schopnosti ještě vylepší. Jeho základem je ochranné pouzdro, které podporuje standardní šroubovací filtry s průměrem 67 mm. K fotoaparátu telefonu tak bude možné připojit například šedé (ND), polarizační a jiné filtry, které bývají vyhrazené tradičním foťákům.
Součástí této sady je také úchyt pro poutko na zápěstí a magnetická úchytka pro rychlé upevnění příslušenství. Pomocí magnetů se bude k setu připevňovat rukojeť, která přidá telefonu fyzické ovládací prvky v podobě ovladače zoomu a červeného tlačítka spouště. Přední volič pak umožní úpravu expozice a další manuální úpravy.
Zoom jako z pohádky
Součástí prodejního balení bude také telekonvertorový nástavec, který se připojí na fotoaparát pomocí speciálního kroužku a výrazně zlepší jeho optický zoom. Honor tento kit vyvinul ve spolupráci se známou firmou Telesin, která se na tento typ příslušenství specializuj. Jeho oficiální představení/uvedení pro evropský trh by se mělo odehrát na veletrhu MWC 2026 v Barceloně (2. až 5. března 2026).