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Když rozpůlíte iPhone Duo, možná dostanete Xiaomi. Začíná závod o pasový formát mobilů

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 6. 11. 6:30
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Xiaomi naskakuje na nový trend: chystá klasický telefon s displejem na šířku (ilustrační obrázek)
  • Xiaomi údajně chystá telefon s displejem v „pasovém“ designu 4:3, nepůjde ale o skládačku
  • Ty se aktuálně dostávají do popředí a pracuje na nich stále více výrobců
  • Je možné, že tato novinka bude vycházet z designu Xiaomi 18 Fold

iPhone Duo (recenze) sice znovu nevynalezl skládací telefony, jak se mu predikovalo, ale spustil enormní zájem o mobily s poměrem stran displeje 4:3. Kromě toho, že začínají vznikat skládací telefony s obdobným formátem, výrobci začínají představovat i telefony sice s klasickou konstrukcí, ale se zobrazovačem blížícím se právě tomuto poměru. Brzy by se mezi ně mohlo přidat také Xiaomi.

4:3 jako nový trend pro běžné mobily?

Applu se úplně nepovedlo odstartovat trend ultratenkých telefonů, jak se příchodem iPhonu Air předpovídalo, ale zdá se, že iPhone Duo už bude úspěšnější. Po jeho vzoru začínají vznikat široké skládačky s podobným poměrem, nicméně výrobci se snaží adaptovat poměr stran 4:3 i do tradičních mobilů s klasickou konstrukcí.

Huawei Pura X View v červené barvě
Huawei Pura X View je jeden z prvních telefonů se širokým displejem a tradiční konstrukcí

Abychom ale byli fér, Huawei měl skládačku tohoto formátu ještě před Applem a model Pura X View, tedy tradiční telefon s širokým displejem, představuje její postupnou evoluci. Nedávno se začalo spekulovat o tom, že podobný telefon připravuje Oppo a nyní údajně vstupuje do hry také Xiaomi. Informoval o tom známý leaker DCS.

Široké Xiaomi je v přípravě

O tomto připravovaném telefonu se prozatím bohužel neví takřka nic, jen to, že vzniká a že nabídne snímač otisků prstů integrovaný v bočním tlačítku. Je ale pravděpodobné, že bude částečně vycházet z nedávno představené skládačky Xiaomi 18 Fold, která podobný formát nabízí.

Xiaomi by v podstatě mohlo vzít polovinu této skládačky, kterou by zvětšilo na úhlopříčku okolo 6,3 až 6,5 palce. V tomto rozsahu se pohybuje Huawei Pura X View a obdobnou úhlopříčku má údajně nabídnout i stejně koncipovaný model od Oppa (6,35 palce). Výbava by se mohla pohybovat na pomezí vyšší střední třídy až vlajkového telefonu.



Xiaomi 18 Fold v červené barvě



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Další značky se brzy přidají

Uvidíme, zda se z této koncepce opravdu stane nový trend a telefony se zobrazovačem 4:3 začnou nabízet i další výrobci. Spekuluje se o tom, že do tohoto segmentu vstoupí více značek, nicméně rozhodující budou samozřejmě v první řadě prodeje. Pokud se bude jednat o úspěšné projekty, můžeme očekávat příliv dalších obdobně koncipovaných mobilů. Kdy vyjde novinka od Xiaomi, je prozatím ve hvězdách, ale dá se očekávat, že informace o ní budou postupem času přibývat.

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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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