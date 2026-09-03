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Xiaomi 18 Fold na prvních oficiálních fotografiích: konkurence nebude mít lehké spaní

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 3. 9. 21:00
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Xiaomi 18 Fold
  • Xiaomi se připravuje na premiéru své nové vlajkové řady
  • V rámci série Xiaomi 18 dorazí také očekávaný skládací model Fold
  • Nyní byly zveřejněny jeho oficiální fotografie a hezčí skládačku aktuálně asi nenajdete

Xiaomi se po dvouleté odmlce vrací do segmentu skládacích telefonů a vypadá to, že se čekání na nový Fold od tohoto populárního výrobce vyplatí. Po několika záchytech Xiaomi 18 Fold na živých fotografiích jsme se dočkali zveřejnění oficiálních snímků od výrobce, na kterých to této očekávané novince opravdu sluší. Samsung Galaxy Z Fold 8 a Apple iPhone Ultra dostanou již brzy více než zdatného konkurenta, který je v lecčem zastíní.

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Xiaomi 18 Fold ve velmi slušivém kabátku

Xiaomi se svou novou skládačkou 18 Fold implementuje stejný formát, jako výše zmíněný Samsung s Applem. To znamená, že její displej bude orientovaný více na šířku než na výšku a v otevřeném stavu tak bude připomínat menší tablet. První oficiální fotografie tuto novinku odhalují do posledního detailu a nutno uznat, že vypadá vážně skvěle.

Xiaomi 18 Fold
Xiaomi 18 Fold

Xiaomi zveřejnilo obrázky nejvýraznější barevné varianty s označením Xiye Red, která vypadá fantasticky a výrobce se u tohoto odstínu inspiroval podzimní krajinou. Barva je náležitě sytá a dá vyniknout hezkým detailům, jako je široké orámování modulu fotoaparátu a lehce vystouplý rámeček po celém obvodu konstrukce.

Nejlépe vybavená skládačka současnosti

Xiaomi 18 Fold nejenom že skvěle vypadá, bude také výborně vybavené a v tomto směru moc konkurence mít nebude. Nejzajímavější je určitě procesor v podobě čipu XRING O3 přímo od Xiaomi, který se nedávno ukázal v prvních testech a šokoval svým obřím výkonem. Může se tato novinka stát nejvýkonnější skládačkou na trhu? Možné to je.

Změna formátu, který je nově zaměřený více na šířku, s sebou nese i změnu v designu rámu. Rám nemá stejnoměrně zaoblené rohy po celém obvodu – vnější rohy jsou zaoblené a vnitřní ostré, aby na sebe při otevření dokonale dolehly. Podobný design přinese také iPhone Ultra a měly ho už starší skládačky od Oppa a Googlu.

Xiaomi 18 Fold
Xiaomi 18 Fold

Xiaomi 18 Fold bude mít proti skládačkám od Applu a Samsungu obrovskou výhodu ve fotoaparátu. Ten bude trojnásobný včetně teleobjektivu, který konkurenci schází a o vyladění fotoaparátu se postarala společnost Leica. Venkovní displej této novinky dorazí s úhlopříčkou 5,38 palce, vnitřní bude mít velikost 7,58 palce a můžeme se těšit na 6000mAh baterii s 67W nabíjením.

Premiéra je za rohem

Oficiální premiéra nové vlajkové řady Xiaomi 18, včetně modelu Fold, se odehraje v průběhu září, pravděpodobně v jeho druhé polovině. Generální ředitel Xiaomi upřesnil, že se bude jednat o nejvýše postavený a nejpokročilejší telefon v rámci této série, takže ještě nad modelem Xiaomi 18 Pro Max. Uvidíme, zda se této novinky dočkáme i v Česku.



Xiaomi 18 Fold



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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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