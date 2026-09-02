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První skládačka od Applu dorazí už příští týden: tohle všechno víme o iPhone Ultra

Jakub Karásek
Jakub Karásek 2. 9. 13:30
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iPhone Ultra (Fold) na neoficiálním renderu
  • Příští týden se uskuteční dlouho očekáváná Apple Keynote
  • Apple na ní představí svůj první iPhone s ohebným displejem
  • Informátor Mark Gurman o něm přináší novou várku informací

Apple příští týden představí nové iPhony. Na rozdíl od předchozích let vynechá základní model a zaměří se pouze na prémiové varianty: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a iPhone Ultra. Nejvýraznější novinkou bude bezesporu poslední jmenovaný model, neboť přinese něco, čemu se Apple dosud vyhýbal – ohebný displej. Spolehlivý informátor Mark Gurman týden před premiérou přináší o tomto modelu čerstvé informace, včetně několika, které dosud nezazněly.

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iPhone Ultra: odolná skládačka s vyžehleným displejem

iPhone Ultra bude skládací smartphone knížkového typu, který se bude poměrem stran displejů blížit nedávno uvedenému Samsungu Galaxy Z Fold 8. Podle Gurmana má jablečná skládačka dostat vnější displej s úhlopříčkou 5,5″, vnitřní obrazovka má mít v diagonále 7,8″.

Údajná podoba iPhonu Ultra

Už nějakou dobu se spekuluje o tom, že Apple přijde s ohebným displejem zcela bez viditelné rýhy v přehybu, Gurman ale tato očekávání mírní – rýha údajně nezmizí zcela, ale měla by být o fous méně viditelná než u poslední generace skládaček od Samsungu. Ne však díky nové technologii displeje, ale díky speciálnímu pantu z tekutého kovu. Telefon samotný má být vysoce odolný, Apple této oblasti věnoval velké úsilí.

Mark Gurman také potvrdil důležitou věc – navzdory supertenkému tělu nebude u iPhonu Ultra chybět magnetické bezdrátové nabíjení MagSafe.

iOS 27 na stereoidech

iPhone Ultra poběží na systému iOS 27, který nabídne řadu funkcí přizpůsobených ohebnému displeji. Hlavní novinkou bude multitasking – systém umožní spouštět několik aplikací vedle sebe v rozložení podobném iPadům. Data mezi aplikacemi půjde snadno přesouvat stylem drag-and-drop.

Koncept skládacího iPhonu Ultra

Opožděná premiéra?

Gurman také zmínil, že by byl překvapen, kdyby iPhone Ultra nestihl zahájení prodeje současně s iPhony Pro. Podle něj by měly být všechny nové telefony dostupné zároveň, a pokud by náhodou mělo u iPhonu Ultra dojít ke zpoždění, budeme jej počítat maximálně v týdnech. Spekulace o zahájení prodeje na přelomu října a listopadu podle Gurmana nemají reálné základy.

Zájem o ohebný iPhone je těžké predikovat, nicméně spoustu zákazníků nepochybně odradí vysoká cena – Gurman stále trvá na částce převyšující 2 tisíce dolarů (víc než 50 tisíc korun s DPH). Na druhou stranu podobné peníze stojí i Samsung Galaxy Z Fold 8 a velmi bychom se divili, kdyby byl iPhone Ultra levnější.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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