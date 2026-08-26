Xiaomi 18 Fold na prvních fotkách: další velký konkurent pro iPhone Ultra?

- Letos se s velkou parádou vrátí na scénu skládačka od Xiaomi
- Můžeme se těšit na nový formát a použití vlastního procesoru XRING
- Na internetu se nyní objevily její první pořádné snímky
Xiaomi sice patří mezi zaběhlé výrobce skládacích telefonů, ale jeho řada Mix Fold si dávala až překvapivě dlouhou pauzu. Poslední model Mix Fold 4 byl představen v roce 2024 a od té doby jsme se skládacího telefonu s konstrukcí otevírající se jako kniha nedočkali. Tato prodleva se ale chýlí ke konci a již brzy se dočkáme nového modelu. Vypadá to, že v rámci této řady nezůstane kámen na kameni.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Nový formát i označení
Pokud čekáte, že nástupce modelu Mix Fold 4 dostane návazné označení Mix Fold 5, tak budete překvapeni. Tato novinka bude zařazena do nadcházející vlajkové řady Xiaomi 18 a bude se jmenovat Xiaomi 18 Fold. Kromě nového jména se můžeme těšit i na zcela nový formát, který je celkem nepřekvapivě více zaměřený na šířku.
Jakmile se dostaly ven informace o tom, že první skládací telefon od Applu nebude mít ohebný displej orientovaný na výšku, ale spíše na šířku, strhla se lavina. Samsung má svůj Fold 8 s identickým formátem a obdobné telefony připravují prakticky všichni hlavní výrobci. Nově se do této kategorie zařadí také skládačka od Xiaomi.
Xiaomi 18 Fold na živých fotografiích
První pořádné živé fotografie této očekávané novinky odhalují velmi elegantní, tmavě červený kabátek a obdobnou konstrukci, jakou mají skládací Pixely a pravděpodobně ji nabídne také iPhone Ultra. Máme na mysli asymetrický rámeček, kdy jsou venkovní rohy konstrukce výrazně zaoblené a ty vnitřní naopak ostré. Nutno uznat, že to telefonu opravdu sluší.
Na zádech má své místo trojitý fotoaparát vsazený do podlouhlého modulu a zde bude mít Xiaomi nad svými soky od Samsungu i Applu výrazně navrch. Zatímco oba tito výrobci nabízí u svých skládaček se širokým displejem jen dvojitý fotoaparát, Xiaomi bude mít navíc i teleobjektiv, což je skvělá zpráva. Z fotografií je patrná také velmi tenká konstrukce.
Nejvýkonnější skládačka dneška?
Tuto novinku bude pohánět nedávno představený procesor XRING O3 od Xiaomi, který se v prvních testech ukázal v tom nejlepším možném světle. Jako první mobilní procesor se v benchmarku AnTuTu přehoupl přes magickou hranici 5 milionů bodů (dosáhl na 5,22 milionu bodů) a dá se předpokládat, že skládací Xiaomi bude jeden z nejvýkonnějších telefonů tohoto typu na trhu.
Zajímavé bude srovnání hlavně s iPhonem Ultra, který by měl dostat nový čip Apple A20 Pro. U něj se očekává obdobně nekompromisní výkon a je pravděpodobné, že si to obě tyto novinky rozdají o post nejvýkonnějšího skládacího telefonu současnosti. Premiéra řady Xiaomi 18, včetně modelu Fold, je již za rohem a těchto telefonů se dočkáme v září.