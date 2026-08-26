Odhalení řady Xiaomi 18 se blíží, zřejmě se dočkáme příjemného překvapení

- Xiaomi podle informací známého leakera zvažuje návrat transparentní edice
- Ta by mohla být představena společně s modely Xiaomi 18
- Otázkou je, zda se dočkáme ještě letos, nebo až v příštím roce
Odhalení nových vlajkových modelů Xiaomi s pořadovým číslem 18 se již nezadržitelně blíží. Kromě očekávaných modelů Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 18 Pro Max a Xiaomi 18 Fold, které by podle známého leakera Digital Chat Station měly dorazit už příští měsíc, a základního modelu Xiaomi 18, který by měl čínský gigant představit později, konkrétně začátkem roku 2027, bychom se mohli dočkat také velmi zajímavého překvapení.
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Vrátí se transparentní zadní kryt na scénu?
Nejprve ale pár slov k chystaným modelům. Základní Xiaomi 18 údajně nese kódové označení Venice, zatímco Pro modely vsadily na metropole Hongkong a Madrid. Zajímavostí je, že všechny modely by měly disponovat výkonným čipsetem Snapdragon 8 Elite Gen 6 od Qualcommu. Co by mohlo někoho zklamat jsou spekulace ohledně modelu s označením Ultra – ten by mohl dle dostupných informací v nabídce Xiaomi zcela chybět, nicméně je také možné, že čínská společnost se smartphonem s označením Ultra přijde společně se základním Xiaomi 18 začátkem příštího roku.
Drobnou náplastí by mohlo být představení varianty s transparentními zády, která v minulosti byla u značné části uživatelů velmi populární. Ačkoli Xiaomi naposledy představilo smartphone s průhledným zadním krytem před šesti lety, konkrétně se tehdy jednalo o model Xiaomi Mi 10 Ultra, řada fanoušků značky na něj vzpomíná dodnes. Xiaomi na přelomu dvacátých let tohoto století s transparentními materiály u smartphonů experimentovalo poměrně hojně, ostatně i předchozí generace Xiaomi Mi 8 a Xiaomi Mi 9 měly edice s průhlednými zády.
Kromě informace, že Xiaomi zvažuje oživení transparentní edice, toho prozatím bohužel více nevíme. Není tedy jasné, zda půjde jen o variantu v rámci některého z modelů, popřípadě kterého konkrétního, či zda se od očekávaných smartphonů bude lišit i po hardwarové stránce. Co také nevíme je případná dostupnost – není vyloučeno, že by si Xiaomi transparentní edici vyhradilo jen pro vybrané trhy.