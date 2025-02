Kdy se začne prodávat Nintendo Switch 2? Termín propálil bývalý zaměstnanec

Oficiální představení konzole Nintendo Switch 2 proběhne už 2. dubna

Do prodeje ale konzole s nejvyšší pravděpodobností půjde o něco později

Bývalý zaměstnanec přišel s informací, že by se tak mělo stát už toto léto

Na konzoli Nintendo Switch 2 čeká celá řada hráčů jako na smilování. Současná verze totiž už notně přesluhuje a pomalu už je nejvyšší čas na novou verzi, která výrazně rozšíří možnosti vývojářům, jak nám přinášet kvalitnější herní zážitky. Po řadě úniků informací nakonec japonská společnost konzoli oficiálně odhalila, avšak jen tak napůl – více informací se dozvíme až začátkem dubna, konkrétně 2. dubna, kdy si Nintendo přichystalo speciální prezentaci. To ovšem neznamená, že by ihned po skončení akce byly nové konzole k dispozici na pultech obchodů.

Dočkáme se na začátku prázdnin?

Samotné Nintendo ohledně data spuštění prodejů mlčí a na svých stránkách uvádí jen rok 2025, což je poměrně široký pojem. Je poměrně pravděpodobné, že ihned 2. dubna Switch 2 nebude k dispozici, neboť poté by příliš nedávaly smysl akce napříč Evropou, Severní Amerikou a Asií, kde si můžete s předstihem novou konzoli vyzkoušet. Nyní se na internetu objevily konkrétní informace od bývalého zaměstnance Nintenda, který prozradil, jaké jsou údajné plány firmy z Kjóta.

Podle něj má Nintendo v plánu dostat Switch 2 na pulty obchodů ještě před koncem léta, přičemž snaha společnosti je uvést konzoli do prodeje ještě před začátkem letních prázdnin. To dává smysl vzhledem k primárnímu cílení konzole a her od Nintenda – ačkoli tituly jako Mario, Zelda či Animal Crossing jsou zábavné i pro dospělé hráče, japonská společnost se vždy snaží o to, aby tyto tituly byly maximálně přístupné i mladším hráčům a to jak po stránce hratelnosti, tak i z hlediska obsahu, který se ve hře nachází.

Z marketingového hlediska se tak přímo nabízí cílit reklamní kampaň na začátek prázdnin a pozicování Nintenda Swtich 2 jako skvělé „odměny za vysvědčení“, přičemž volné dva měsíce jsou následně ideální na podporu prodejů nových her – letní období totiž bývá tradičně chudší na velké herní tituly, tudíž by Nintendu nikdo nebral kýženou pozornost. Přesto je potřeba tyto informace brát s rezervou, neboť konkrétní datum spuštění prodejů nemají ani samotní prodejci.