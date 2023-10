Kdy dorazí Windows 12? Některé funkce možná budou za předplatné

Microsoft pilně pracuje na příští verzi Windows

Podle zástupce Intelu se jí dočkáme už v příštím roce

Systém by měl být i nadále zdarma, některé jeho funkce ale mohou být zpoplatněné

Když Microsoft v roce 2015 představil Windows 10, tvrdil, že se jedná o poslední verzi systému, která bude neustále udržována. Dnes již víme, že tomu tak není – současná verze 22H2 je finální a její podpora skončí v říjnu roku 2025. Nekonečně dlouho tu s námi nebudou ani Windows 11, tento systém nedávno oslavil druhé výročí a zřejmě se už brzy dočká svého nástupce.

Windows 12 se blíží

Server Windows Central loni v červenci vydal článek o tom, že Microsoft mění dosavadní zavedené pořádky ve vydávání aktualizací Windows. Namísto dvou velkých updatů ročně mají být Windows aktualizovány častěji s tím, že každé tři roky dorazí nová hlavní verze. První část této zvěsti se vyplnila – Microsoft několikrát do roky vydává menší či větší updaty interně nazývané Moments. A zda se vyplní i druhá část, uvidíme v příštím roce.

Systém Windows 11 byl vydán 5. října roku 2021, pokud se tedy Microsoft vrátí k tříletému obnovovacímu cyklu, měli bychom se Windows 12 dočkat již v příštím roce. Tyto domněnky nepřímo potvrzuje i společnost Intel, jejíž finanční ředitel David Zinsner na události Citi 2023 Global Technology Conference mimo jiné prozradil následující:

Myslíme si, že rok 2024 bude pro naše klienty velmi dobrý, zejména díky aktualizaci systému Windows. Stále se domníváme, že základna stávajících zařízení je dosti stará a vyžaduje obnovu, tudíž si myslíme, že příští rok může být začátek této éry, a systém Windows se stane jejím katalyzátorem. Takže jsme optimističtí, pokud jde o to, jak se situace vyvine počínaje rokem 2024.

Přestože Microsoft příchod Windows 12 zatím nijak nekomentoval, podle informací serveru Windows Central běží jeho vývoj na plné obrátky, zejména v posledních měsících. K dokončení by mělo dojít někdy v polovině příštího roku.

Bude Windows 12 vyžadovat předplatné?

V minulém týdnu se okolo budoucích verzí Windows rozhořela ještě jedna zajímavá kauza. V konfiguračním souboru testovacího sestavení v kanále Windows Canary se objevily řádky, ve kterých je několikrát zmíněno slovo předplatné vztahující se ke konkrétní edici či typu systému. Tyto řádky jsou novinkou, stejný soubor testovací verze Windows 11 23H2 tyto zmínky neobsahuje.

Toto zjištění oživilo již několik let starou myšlenku, že by Microsoft mohl nabízet systém Windows jako službu za měsíční předplatné. To však rezolutně popírají redaktoři obvykle přesného serveru Windows Central, podle nichž se obsažený kód netýká základních edic Windows, ale zbrusu nové verze Windows 11 IoT Enterprise Subscription.

Podle Windows Central je velmi nepravděpodobné, že by příští verze Windows vyžadovala jakékoliv předplatné, alespoň pro typické použití. Namísto celého systému může být předplatným podmíněno používání některých bonusových funkcí – koneckonců nedávno oznámená funkce Cocreator, která umí v Malování vygenerovat libovolný obrázek, je omezena kreditovým systémem. Do začátku uživatel dostane 250 kreditů, jak bude probíhat jejich navyšování, zatím Microsoft neprozradil.

Není také vyloučeno, že někdy v budoucnu dorazí cloudové Windows 365 pro běžné spotřebitele – v současné době existuje pouze firemní verze, za kterou si Microsoft nechává řádně zaplatit. V tomto případě se ale bavíme o hybridní práci, nikoliv o běžném používání Windows, které má být podle Windows Central i nadále zcela zdarma.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?