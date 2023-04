Už žádné velké aktualizace. Microsoft potvrdil konec vývoje Windows 10

Windows 10 už nedostanou žádné nové funkce

Současná verze je poslední, její podpora skončí za dva a půl roku

Když Microsoft v roce 2015 představil světu systém Windows 10, prohlašoval o něm, že se jedná o poslední verzi Windows vůbec. Desítky měly dostávat pravidelné aktualizace přinášející hromady nových funkcí a jejich podpora měla být takřka nekonečná. Pak ale zničehonic přišly Windows 11 a vývoj předchozí generace systému byl odsunutý na druhou kolej. A z této koleje se již evidentně nehne.

Microsoft v uplynulém týdnu na svém blogu zveřejnil harmonogram aktualizací Windows 10, který víceméně potvrdil to, co jsme tušili – současná verze 22H2 je finální a žádná další nepřijde. Redmondští již pro tento systém nebudou vydávat žádné velké aktualizace přinášející nové funkce, dočkáme se pouze pravidelných bezpečnostních záplat, které budou přicházet do konce podpory naplánované na 14. říjen 2025.

Microsoft doporučuje všem uživatelům upgradovat na Windows 11, ovšem vzhledem ke zvýšeným hardwarovým požadavkům novějšího systému to není v mnoha případech vůbec možné. V těchto případech pak redmondští nabádají k aktualizaci na poslední verzi 22H2.

Nové funkce v současnosti přibývají pouze do Windows 11, ovšem ani tento systém před sebou zřejmě nemá nekonečnou budoucnost – v kuloárech se proslýchá, že Microsoft již začíná pracovat na nástupnické verzi Windows 12.