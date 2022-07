Windows 12 na obzoru. Microsoft se vrací k tříletému obnovovacímu cyklu

Za pár dní to bude sedm let, kdy vyšel systém Windows 10. Microsoft tehdy tvrdil, že se bude jednat o poslední Windows v historii, loni však tento příslib porušil. A zjevně ani „jedenáctky“ nebudou poslední. Zac Bowden ze serveru WindowsCentral získal exkluzivní informace o tom, jaké má Microsoft s Windows plány do budoucna.

Podle zveřejněného „jízdního řádu“ hodlá Microsoft vydávat každé tři roky novou hlavní verzi, což je stejná kadence jako v dobách Windows Vista, 7 nebo 8. Pokud redmondští z tohoto plánu neuhnou, znamená to, že bychom se v roce 2024 měli dočkat Windows 12. To ale neznamená, že bychom mezitím roky nedostali žádné novinky, podle Zaca Bowdena se můžeme těšit na přísun nových funkcí i v čase mezi hlavními verzemi.

Chystaná velká aktualizace Windows 11 (označení 22H2 aka Sun Valley 2), která pravděpodobně dorazí v horizontu příštích týdnů, bude údajně poslední svého druhu. Microsoft sice pro příští rok připravoval i update Sun Valley 3, avšak plány na jeho vydání zrušil – namísto toho chystané novinky rozmělní do menších updatů, které budou vycházet od roku 2023, a to kadenci až 4 updaty ročně.

Že lze do Windows 11 přidávat nové funkce i bez nutnosti vydávat novou verzi, si Microsoft vyzkoušel letos na jaře – redmondští tato drobná vydání interně označují jako „Moments“. V budoucnu to tedy bude fungovat zřejmě tak, že jakmile Insideři chystané novinky dostatečně otestují, Microsoft je zabalí do jednoho „Momentu“ a pošle je do služby Windows Update. A na pozadí bude mezitím kutit novou hlavní verzi systému.

O Windows 12 se údajně interně hovoří jako „Next Valley“, co nového systém přinese, je však velkou neznámou. Nezbývá než doufat, že opět nedojde ke zvýšení hardwarových požadavků a vyřazení další spousty počítačů z podpory.