Obří update pro Windows 11! Přichází Copilot a stovka dalších novinek

Dnes vyšla velká aktualizace Windows 11

Přináší funkci Copilot a spoustu dalších novinek

Spousta z nich je bohužel českému uživateli zapovězena

Microsoft minulý týden uspořádal tiskovou konferenci, na které odhalil několik novinek ze světa hardwaru, softwaru a umělé inteligence. Při této příležitosti nám redmondští oznámili, že tento týden uvolní velkou aktualizaci Windows 11, která do systému přidá mimo jiné asistenta Copilot poháněného umělou inteligencí. A jelikož Microsoft obvykle vydává updaty v úterý večer, ona chvíle nastala právě nyní. Přestože se jedná o poměrně velký balík novinek, nejedná se o novou verzi systému, ale „pouze“ o kumulativní aktualizaci aktuální verze 22H2, která nepřidává pouze umělou inteligenci, ale údajně 150 dalších vylepšení. Přinášíme vám soupis těch největších z nich, bohužel na ty hlavní si v České republice budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.

Copilot míří do Windows 11

Asi největší novinkou právě vydané aktualizace je funkce Copilot, což je de facto Bing Chat integrovaný do operačního systému. Copilot je reprezentovaný ikonou v hlavním panelu (lze jej otevřít klávesovou zkratkou WIN+C) a má podobu postranního panelu se zadávacím řádkem. Do něj lze vepisovat různé dotazy a příkazy, přičemž umělá inteligence se postará o vše potřebné:

napíše za vás slohovou práci nebo email

vytvoří „výcuc“ z dlouhého článku na webu

vygeneruje obrázek

pomůže s nastavením systému

a tak dále a tak dále…

Bohužel Copilot nám bude v první fázi zapovězen, ve Windows 11 je aktuálně dostupný pouze jako preview pro vybrané země, mezi které se Česká republika nepočítá.

Malování s vrstvami a generátorem obrázků

Český uživatel bude bohužel ochuzen i o novinky v aplikaci Malování. Tento legendární nástroj ke kreslení jednoduchých obrázků je totiž obohacen jednak o podporu více vrstev, a také o nástroj Paint Cocreator, který umí generovat obrázky umělou inteligencí.

Jelikož se jedná o poměrně náročný úkon, který by mohl vést k zahlcení serverů provozovatele, bude používání funkce Cocreator omezeno kreditovým systémem – vygenerování jednoho obrázku bude stát jeden kredit, do začátku jich uživatel dostane 250.

Umělá inteligence v dalších aplikacích

Microsoft přidal prvky umělé inteligence i do dalších aplikací a hádáte správně – v češtině zatím dostupné nejsou. Jakmile budou, tak aplikace:

Výstřižky se naučí extrahovat text z fotografií a videí

Clipchamp dostane funkci Auto Compose, která provede základní úpravy videa za uživatele – na základě zodpovězení několika otázek vybere ze zdrojových materiálů ty správné, doporučí scény a poskládá video na přání

Fotografie se naučí rozmazávat pozadí za objekty v popředí

Naštěstí Microsoft do těchto aplikací přidal i několik novinek, které se na umělou inteligenci nespoléhají.

Výstřižky

Aplikace Výstřižky umí od začátku letošního roku nahrávat video, nyní jej dokonce umí zachytit i se zvukem – je však nutné, aby počítač disponoval mikrofonem. Do Výstřižků také přibydou tlačítka „upravit v Malování“ nebo upravit v Clipchamp“ v závislosti na tom, zda jimi pořídíte statický screenshot nebo video.

Fotografie

Aplikace Fotografie by měla být obohacena o pokročilé vyhledávání podle klíčových slov, objektů nebo míst na fotografiích. Bohužel funkčnost nemůžeme potvrdit, v české mutaci umí Fotografie zatím vyhledat pouze název souboru, typ souboru nebo datum jeho vytvoření.

Zálohování systému

Novinkou, která naštěstí není nijak geolokačně omezena, je nová funkce Windows zálohování. S její pomocí lze jednoduše vytvořit zálohu počítače u uložit ji na OneDrive – vybrat si lze, jaké chcete zálohovat složky, aplikace (včetně rozmístění v nabídce Start), předvolby systému, a dokonce i přihlašovací údaje.

Nový Průzkumník

Průzkumník Windows dostal upravený vzhled panelů, adresního řádku a ikonek pro kopírování, vkládání apod. Panely lze konečně přesouvat mezi okny více Průzkumníků podobně jako to umí internetové prohlížeče. Průzkumník Windows se rovněž naučil extrahovat archivy RAR, TAR nebo 7Z, ovšem nesmí být zaheslované. Součástí Průzkumníka je i funkce Galerie, která usnadňuje přístup ke sbírce fotografií.

Poznámkový blok vás nepřipraví o rozepsaný text

Aplikace Poznámkový blok by měla průběžně ukládat veškerý obsah, který v ní napíšete, a to i bez uložení. Po zavření a otevření okna má být rozepsaný obsah k dispozici. Bohužel toto chování zatím nemůžeme potvrdit.

Nový Outlook

Aplikace Outlook, která postupně z Windows vytlačí aplikace Pošta a Kalendář, se nově umí propojit s Gmailem, Yahoo, iCloudem a dalšími službami. Nám se bohužel nepodařilo připojit k exchange serveru, takže aplikace má zjevně ještě nějaké mouchy.

Nová domovská stránka Nastavení

Nastavení dostalo novou domovskou stránku s interaktivními kartami s nastaveními, ke kterým uživatel přistupuje nejčastěji. Některé změny půjde provádět rovnou z karet, pro jiné bude nutné ponořit se hlouběji do nastavení.

V tuto chvíli Nastavení podporuje sedm různých karet:

Doporučená nastavení

Cloudové úložiště

Obnovení účtu

Personalizace

Microsoft 365

Xbox

Zařízení Bluetooth

Další novinky v Nastavení

Do Nastavení rovněž přibyla podpora přístupových klíčů, díky čemuž se lze přihlašovat do aplikací, webů apod bez použití hesla – stačí použít PIN, otisk prstu nebo sken obličeje.

Pokud počítačový senzor přítomnosti zjistí, že displeji nevěnujete pozornost, pomalu ztlumí vaši obrazovku, aby šetřil energii.

Pokud počítač disponuje některými světelnými prvky, získá přístup k funkci Dynamické osvětlení, která dovolí tyto prvky nastavit.

V hlavním panelu lze nově srozumitelněji nastavit (ne)seskupování ikon.

Změna hlasitosti zase přináší novinku v podobě směšovače, který umí měnit hlasitost u všech aplikací zvlášť.

Instantní hry v Microsoft Store

Další novinou je podpora instantních her, které lze spustit přímo z Microsoft Store bez nutnosti jakékoliv instalace.

Aktualizovaný Microsoft Store také umožňuje vybrat si konkrétní úložiště pro instalaci her, nová je i možnost objevovat hry v katalogu Game Pass.

Více odinstalovatelných aplikací

Microsoft rovněž rozšířil počet aplikací, které lze ze systému Windows 11 odstranit – nově mezi ně patří Kamera, Cortana, Lidé a Fotogalerie.

Nové emoji

Co by to bylo za aktualizaci, kdyby nedošlo k nějakým změnám v emoji? Tentokráte Microsoft přepracoval jejich podobu, původní ploché emoji dostaly částečně třetí rozměr.

Integrace Windows 365

Uživatelé Windows 365 nově dostávají možnost přepínat lokální plochy a cloudové počítače skrze hlavní panel, gesta nebo známé klávesové zkratky. Do virtuálních počítačů na Windows 365 lze dokonce přímo bootovat.

Přestože novinek obsažených v této aktualizaci je hodně, Microsoft slibuje, že ještě do konce letošního roku vydá další aktualizaci 23H2. Pokud však nabídne nové funkce, bude se pravděpodobně jednat pouze o drobnosti.