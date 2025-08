Kdy Apple představí nové iPhony? Zahraniční prodejce propálil termín

Datum představení nových iPhonů se pomalu, ale jistě blíží

Německý prodejce nyní upřesnil, kdy se velká akce bude konat

Dočkat bychom se měli už druhý týden v září

Představení nových iPhonů patří mezi největší technologické události roku a jinak tomu nebude ani letos. Apple prozatím ještě oficiální datum neprozradil, byť v posledních letech je už takovou tradicí, že odhalení probíhá začátkem podzimu, nejčastěji v září či říjnu daného roku. Jinak by tomu pochopitelně nemělo být ani tentokrát, přičemž o konkrétním datu můžeme jen spekulovat. Drobnou nápovědu, kdy bychom se příchodu iPhonu 17 mohli dočkat, nám nyní dal německý prodejce chytrých telefonů, s čímž se pochlubil server iphone-ticker.de.

Začátek září bude patřit novým iPhonům

Informace z Německa odpovídají tomu, co už dříve uváděl Mark Gurman z Bloombergu. Podle něj představí Apple své novinky hned na začátku příštího měsíce, konkrétně v týdnu od 8. do 14. září. Dle německého prodejce jsou nejpravděpodobnější data představení příští generace iPhonů 9. či 10. září, tedy úterý nebo středa. Apple by měl rovněž zachovat svůj tradiční vzorec, kdy krátce po představení budou spuštěny předobjednávky, zatímco do prodeje se smartphony dostanou až o nějaký ten čas později.

Abychom byli konkrétnější, předprodeje by měly začít v daném týdnu v pátek, tedy 12. září, přičemž fyzicky se v obchodech mají objevit až o týden později, 19. září. Dostupné by měly být zpočátku především na hlavních trzích ve Spojených státech, Číně, Japonsku a samozřejmě také v Evropě. Otázkou zůstává, zda budou týden po představení k dispozici všechny modely, nebo zda si na některé varianty budeme muset počkat déle, jak se již v minulosti opakovaně stalo.

S jistotou bychom měli datum představení znát minimálně v týdenním předstihu, kdy Apple rozesílá pozvánky partnerům, novinářům a youtuberům. V letošním roce kromě základního modelu iPhone 17 a vybavenějších iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max očekáváme také novinku v podobě iPhonu 17 Air, jenž má v portfoliu nahradit iPhone 16 Plus, který se u zákazníků příliš neujal. Společně s telefony Apple nejspíše představí také chytré hodinky Apple Watch Series 11, potenciálně také Apple Watch Ultra 3 a Apple Watch SE 3, přičemž chybět by neměly ani sluchátka AirPods Pro 3.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.