Je to tady! Google spouští konkurenci pro ChatGPT. Jak se dostat na čekací listinu?

Po Microsoftu spouští svého konverzačního chatbota i Google

Bard zatím ale není pro všechny, v Česku jej zkusíte jedině přes VPN

Microsoft 8. února letošního roku spustil nový vyhledávač Bing poháněný umělou inteligencí a zahájil tak velkou vyhledávací revoluci. Málokdo si vzpomene, že o den dříve představil podobnou službu Google, jelikož jeho chatbot nazvaný Bard nebyl dosud k dispozici veřejnosti. To se ale dnešním dnem mění.

Google Bard umí v podstatě to samé, co nový Bing – formou chatu mu zadáte zdánlivě složitou otázku a on se na ni pokusí srozumitelně odpovědět. A je přitom jedno, jestli budete chtít poradit s receptem na lasagne nebo ve stručnosti vysvětlit teorii relativity. Zatímco Bing pracuje s technologií ChatGPT od OpenAI, Google využívá vlastní jazykový model LLM, což je odlehčená a optimalizovaná verze modelu LaMDA (Google Language Model for Dialogue Applications).

Umělá inteligence se postupem času bude učit a zpřesňovat výsledky, a to na základě zpětné vazby získané veřejným testováním – uživatelé budou moci ocenit, zda je odpověď uspokojila či nikoliv. V některých případech si dokonce budou moci vybrat některou z více odpovědí. Google přiznává, že i umělá inteligence se může mýlit, proto ji není možné používat bez přemýšlení, ale spíše jako nástroj k ulehčení práce. Stejně jako v případě Microsoftu bude počet dotazů zadaných v jedné konverzaci omezen, aby bylo minimalizováno riziko, že se umělá inteligence začne plést a poskytovat nerelevantní odpovědi.

Jak si Barda vyzkoušet už dnes?

Google Bard je bohužel omezen nejen počty zadaných dotazů, ale i regionálně a jazykově. V tuto chvíli je dostupný pouze v USA a ve Velké Británii, byť Google slibuje přidávání nových jazyků a funkcí (včetně psaní kódu). Pokud se tedy chcete zapojit do testování, musíte si vypomoci například použitím VPN, zapsat se na těchto stránkách na čekací listinu, a doufat, že vás Google co nejdříve vybere do skupiny testujících.