Google má z ostudy kabát. Jeho umělá inteligence Bard neumí vyhledat ani základní informaci

Akcie Alphabet – společnosti, která vlastní technologického obra Google – se vzpamatovávají z poklesu víc jak 8 % po středečním uvedením chytrého chatbota Bard. Kampaň na podporu této umělé inteligence totiž nevyšla úplně podle plánu.

Komunikační robot Bard od Googlu postavený na platformě LaMDA má být přímou odpovědí na umělou inteligenci ChatGPT, která umí v mžiku vyhledávat informace a začleňovat je do textu. Podle šéfa Googlu je Bard schopný srozumitelnou formou poskytovat aktuální a vysoce kvalitní odpovědi i na velmi složité otázky.

Plán je takový, že služba bude nejdříve dostupná jen pro testery a až později bude nabídnuta k veřejnému použití – v budoucnu by Googlu rád Barda zakomponoval přímo do vyhledávače. Již na začátku však umělá inteligence od jedné z největších technologických firem našeho světa ukazuje vcelku výrazné nedostatky.

Google se rozhodl službu propagovat na sociálních sítích, aby zvýšil veřejné povědomí. V rámci jednoho příspěvku však omylem odhalil vcelku zásadní pochybení, kterého se jeho umělá inteligence dopustila.

V reklamě je položena otázka: O jakých nových objevech vesmírného teleskopu Jamese Webba mohu vyprávět svému devítiletému dítěti? Bard správně informuje o tom, že Webbův teleskop nedávno objevil několik planetek, které pojmenoval „hrášky“, protože jsou malé, zelené a mají zdánlivě tvar pravidelné koule. Zmiňuje také, že dalekohled vyfotil galaxii starou 13 miliard let.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l

— Google (@Google) February 6, 2023