Je to oficiální. Apple odhalil datum, kdy představí iPhone 17

- Apple oznámil termín další keynote, kde představí letošní řadu iPhone 17
- Ta se uskuteční v úterý 9. září v 19 hodin a bude streamována online
- Kromě nových iPhonů 17 se očekává příchod vylepšených sluchátek AirPods nebo nových hodinek
Apple začal rozesílat oficiální pozvánky na svou výroční akci, na které už za pár týdnů představí zbrusu nové iPhony a další hardwarové novinky. Akce se dle původních odhadů uskuteční v úterý 9. září, přenos bude klasicky vysílán jak na oficiálních stránkách Apple, tak na youtubovém kanále americké společnosti.
iPhone 17 už za dva týdny
Pozvánky k živému setkání přímo v sídle společnosti v Apple Parku, případně ke sledování události prostřednictvím livestreamu, Apple dnes rozeslal všem fanouškům, partnerům, novinářům a influencerům. Oficiální oznámení pak pověsil na sociální sítě také generální ředitel společnosti Tim Cook.
Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM
— Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025
Upoutávka zobrazuje logo Apple v gradientním modro-oranžovém přechodu, který může připomínat infračervenou termokameru nebo teplotní skener. Zástupci Apple ještě k upoutávce uvádí „awe dropping“, což může být reference na výraz „jaw dropping“, tedy něco ohromujícího či dechberoucícho (doslova něco, z čeho vám „spadne čelist“).
Apple Event se odehraje přesně za dva týdny, konkrétně v úterý 9. září od 19:00 našeho času a hlavním tématem bude jako vždy iPhone. Konkrétně se očekává představení iPhonu 17, 17 Air, 17 Pro a Pro Max, stejně jako nových hodinek Apple Watch nebo sluchátek AirPods. Akce bude přenášena na oficiálním kanále na platformě YouTube, případně přes webové stránky apple.com.