TOPlist

JBL přináší revoluci pro děti: sluchátka Junior Free chrání jejich sluch

Adam Bělunek
Adam Bělunek 5. 11. 19:30
0
JBL přináší revoluci pro děti: sluchátka Junior Free chrání jejich sluch
  • Mají otevřenou konstrukci, výdrž 10 hodin a nechybí ani stupeň krytí IPX4
  • Umožní lepší kontrolu rodičům nad úrovní hlasitosti i délkou poslechu 
  • K dispozici budou již ke konci roku, cena by se měla pohybovat okolo 1 700 Kč

O nových modelech sluchátek JBL s otevřenou konstrukcí jsme psali nedávno, ať už se bavíme o Endurance Zone nebo Sense Lite. Nyní značka uvádí další model s podobnou konstrukcí, který ale v tomto případě cílí na ty nejmenší. JBL Junior Free umožní kvalitní poslech i dětem bez nebezpečí poškození sluchu nebo úplného tlumení okolních zvuků, otevřená konstrukce totiž dovolí kombinovat poslech videí nebo hudby při zachování kontaktu s okolím.

Měkké silikonové materiály i nízká hmotnost zaručují výborné pohodlí. Děti ocení voděodolný design s krytím IPX4 i výdrž na baterii v délce 10 hodin. Díky rychlému nabíjení za 10 minut doplníte energii na další tři hodiny poslechu.

Technologie JBL OpenSound je v tomto případě doplněna o JBL Safe Sound, což umožní rodičovskou kontrolu nad poslechem. V aplikaci tak uvidíte aktuálně nastavenou úroveň hlasitosti nebo reporty používání na denní nebo týdenní bázi. Díky tomu můžete jednoduše kontrolovat celkovou délku poslechu i výši hlasitosti poslechu vašeho dítěte.

Co je to JBL OpenSound?

Sluchátka využívají technologii JBL OpenSound, tedy přenos zvuku vzduchem, kdy sluchátka nejsou vložena přímo uvnitř zvukovou, ale v jeho těsné blízkosti. Zvukové vlny jsou směrovány přímo do zvukovodu, aby nedocházelo ke zbytečnému vyzařování do okolí.

Bl Junior Free Lifestyle
JBL Junior FREE v modrozeleném provedení

Na sluchátkách najdeme tlačítka pro ovládání uzpůsobené pro malé děti a nechybí ani multipoint připojení pro konektivitu s několika zařízeními zároveň. JBL Junior FREE budou k dispozici ve třech barevných provedeních (modrozelená, fialová, broskvová) a dočkáme se jich i na českém a slovenském trhu zhruba někdy na přelomu roku. Prodejní cena na webu výrobce je 70 euro, což je po přepočtu zhruba 1 700 Kč.

Vstoupit do diskuze
Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Adam Bělunek
Adam Bělunek
Baví mě Apple, kvalitní audio-video technika a obecně chytrá řešení, která fungují. Volné dny se snažím trávit na kole v bikeparcích a trailcentrech, nebo na horách s batohem na zádech. Užívám si dobrou hudbu, občas zajímavou knihu a rád cestuji.

Další dnešní články

Pouzdra PanzerGlass Care
PanzerGlass ochrana pro iPhone 17: ještě tvrdší keramika i designová pouzdra
Michal Javůrek
Michal Javůrek M. Javůrek 18:00
1
Chytrý telefon Motorola Edge 50
Motorola posílá do extrémních slev svoje bestsellery, ceny startují na 1 890 Kč
PR článek
PR článek PR článek 15:58
Pes vygenerovaný umělou inteligencí Sora 2 (ilustrační obrázek)
Exkluzivita Applu skončila. Sora je nově dostupná i pro Android
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:40
1
Tablet s Windows 11 (ilustrační obrázek)
Microsoft napravuje ostudu. Windows 11 nově zvládne to, co roky umí i levné mobily
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:00
2

Kapitoly článku