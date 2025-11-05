JBL přináší revoluci pro děti: sluchátka Junior Free chrání jejich sluch

- Mají otevřenou konstrukci, výdrž 10 hodin a nechybí ani stupeň krytí IPX4
- Umožní lepší kontrolu rodičům nad úrovní hlasitosti i délkou poslechu
- K dispozici budou již ke konci roku, cena by se měla pohybovat okolo 1 700 Kč
O nových modelech sluchátek JBL s otevřenou konstrukcí jsme psali nedávno, ať už se bavíme o Endurance Zone nebo Sense Lite. Nyní značka uvádí další model s podobnou konstrukcí, který ale v tomto případě cílí na ty nejmenší. JBL Junior Free umožní kvalitní poslech i dětem bez nebezpečí poškození sluchu nebo úplného tlumení okolních zvuků, otevřená konstrukce totiž dovolí kombinovat poslech videí nebo hudby při zachování kontaktu s okolím.
Měkké silikonové materiály i nízká hmotnost zaručují výborné pohodlí. Děti ocení voděodolný design s krytím IPX4 i výdrž na baterii v délce 10 hodin. Díky rychlému nabíjení za 10 minut doplníte energii na další tři hodiny poslechu.
Technologie JBL OpenSound je v tomto případě doplněna o JBL Safe Sound, což umožní rodičovskou kontrolu nad poslechem. V aplikaci tak uvidíte aktuálně nastavenou úroveň hlasitosti nebo reporty používání na denní nebo týdenní bázi. Díky tomu můžete jednoduše kontrolovat celkovou délku poslechu i výši hlasitosti poslechu vašeho dítěte.
Co je to JBL OpenSound?
Sluchátka využívají technologii JBL OpenSound, tedy přenos zvuku vzduchem, kdy sluchátka nejsou vložena přímo uvnitř zvukovou, ale v jeho těsné blízkosti. Zvukové vlny jsou směrovány přímo do zvukovodu, aby nedocházelo ke zbytečnému vyzařování do okolí.
Na sluchátkách najdeme tlačítka pro ovládání uzpůsobené pro malé děti a nechybí ani multipoint připojení pro konektivitu s několika zařízeními zároveň. JBL Junior FREE budou k dispozici ve třech barevných provedeních (modrozelená, fialová, broskvová) a dočkáme se jich i na českém a slovenském trhu zhruba někdy na přelomu roku. Prodejní cena na webu výrobce je 70 euro, což je po přepočtu zhruba 1 700 Kč.