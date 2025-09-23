JBL Endurance Zone: sportovní sluchátka s otevřenou konstrukcí a příznivou cenou

- JBL Endurance Zone jsou novinkou letošního léta, kterou pořídíte za cenu 3 290 korun
- Nabídnou maximální pohodlí i vysokou míru odolnosti pro sportovní využití
- Díky technologii JBL OpenSound sluchátko neucpává ucho a eliminuje nežádoucí vyzařování do okolí
V průběhu léta se začal prodávat nový model sluchátek od značky JBL. Konkrétně se bavíme o modelu Endurance Zone, což značí, že jde o produkt určený primárně pro sportovce. Tato sluchátka jsou definována hlavně otevřenou konstrukcí a technologií JBL OpenSound. Zvuk je do uší vyzařován z vnějšího prostoru a zvukovod není ucpán žádným špuntem nebo peckovým sluchátkem. To umožní pohodlné nošení i v rámci dlouhých hodin a zároveň neztrácíte kontakt s vnějším světem, protože sluchátka tolik neblokují okolní zvuky.
Obě tyto výhody ocení běžci, cyklisté i další sportovci, ale sluchátka samozřejmě můžete využívat i pro každodenní použití. Zároveň je nutno zmínit, že díky přesnému směrování zvuku už dnes nedochází k takovým únikům do okolí, jako jsme byli zvyklí u otevřených sluchátek v dřívějších dobách. Při poslechu tedy nebudete rušit vaše okolí. Sluchátka na uchu drží pomocí ergonomického háčku, takže kromě pohodlí nabízí i pevné uchycení bez strachu z vypadnutí.
Výdrž 32 hodin i množství funkcí
JBL Endurance Zone mají pro sport nezbytné krytí na úrovni IP68 a nabízí také čtveřici mikrofonů pro bezproblémové telefonování. Z hlediska výdrže na baterii se bavíme celkem o 32 hodinách (8 sluchátka + 24 krabička), přičemž rychlé dobití zajistí doplnění energie na 3 hodiny poslechu za pouhých 10 minut nabíjení přes USB-C konektor. Sluchátka spolupracují s aplikací JBL Headphones, díky které můžete zvuk ladit pomocí ekvalizéru s deseti pásmy. Nechybí ani chytré funkce pro rychlé párování, jako je Google Fast Pair nebo multipoint připojení k více zdrojům zároveň. Google Finder zase pomůže s hledáním ztraceného sluchátka.
Co se týče hudebních parametrů, Endurance Zone přichází s měničem o průměru 18 mm a frekvenčním rozsahem 20 Hz až 20 kHz. Impedance je v tomto případě 32 ohmů a citlivost 105 dB (1kHz/1mW). Jedno sluchátko váží pouhých 10 gramů a krabička celých 67,3 gramů. Konektivitu zajišťuje Bluetooth ve verzi 5.3 a nechybí ani dotykové ovládání. Technologie JBL PulseDry pomocí vibrací vypudí vodu nebo přebytečnou vlhkost ze sluchátek podobně, jako to známe například z Apple Watch.
Endurance Zone nebo Sense Lite?
Kromě modelu Endurance Zone JBL odhalilo ještě jeden produkt právě s otevřenou konstrukcí a označením Sense Lite (recenze). Tato sluchátka jsou o něco dostupnější, vyjdou totiž na 2 790 korun oproti 3 290 korunám za Endurance Zone. Mají ale horší odolnost (IP54) a také jsou o něco těžší. S modelem Endurance Zone je ale spojuje podobná konstrukce i řada funkcí, jako je spolupráce s aplikací, dotykové ovládání nebo čtveřice vestavěných mikrofonů pro telefonní hovory.
Endurance Zone už ale dle názvu vydrží o něco více a to oceníte především při hrubším zacházení nebo sportovních aktivitách, model Sense Lite by se dal doporučit spíše pro kancelářské použití, ačkoliv lehký běh nebo návštěvu fitcentra s nimi taktéž zvládnete. U obou modelů můžete vybírat celkem z pěti barevných provedení.