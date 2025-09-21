Recenze sluchátek JBL Sense Lite: kvalitní sluchátka s otevřenou konstrukcí a příznivou cenou

- Otevřená sluchátka JBL Sense Lite kombinují slušný zvuk, dobrou výdrž na baterii i relativně nízkou cenu
- K dispozici jsou hned v pěti barevných provedeních a zvládnou také telefonní hovory
- Za 2 790 korun dostanete výdrž 8 + 24 hodin i dotykové ovládání nebo ekvalizér v aplikaci
Segment otevřených sluchátek poslední dobou roste a tomu nyní přispělo také JBL, které odhalilo hned dva modely podobné konstrukce. Jedná se o dostupnější Sense Lite s cenou 2 790 korun a pokročilejší (sportovní) Endurance Zone s některými funkcemi navíc a mírně odlišným designem. Model Endurance Zone pořídíte za 3 290 korun, cenový rozdíl tedy není nijak propastný. My jsme podrobně otestovali levnější variantu, která i za poměrně nízkou cenu nabízí slušnou výdrž, dotykové ovládání nebo čtveřici mikrofonů pro telefonní hovory.
Design a zpracování
Sluchátka JBL Sense Lite jsou v prodeji hned v pěti barevných provedeních, já jsem testoval světle modrou variantu, ale můžete si vybrat i mezi fialovou, béžovou, bílou nebo černou. Nabíjecí krabička je hned na první pohled větší, to je ale dáno především otevřenou konstrukcí sluchátek.
Z hlediska materiálu se bavíme samozřejmě o plastech, přičemž povrchová úprava je matná, což vypadá celkem dobře, ačkoliv krabička nebudí dojem nějakého luxusu nebo prémiovosti. Na druhou stranu se bavíme o sluchátkách pod tři tisíce korun, takže je zřejmé, že výrobce musel upřednostnit poměr ceny a výkonu.
Na horní straně krabičky najdeme vylisované logo výrobce, zepředu vidíme jemný zářez pro lepší otevírání a manipulaci, uvnitř kterého je umístěna podlouhlá informační dioda. Zadní strana pak ukrývá drobné označení modelu sluchátek a USB-C konektor pro nabíjení. Po otevření krabičky na nás vykouknou úhledně srovnaná sluchátka v totožném barevném provedení.
Každé sluchátko je osazeno informační diodou pro lepší orientaci například při párování, vedle diody je vidět taktéž drobné logo výrobce. Vnitřní strana sluchátka kromě magnetů na nabíjení v krabičce skrývá také písmeno značící pravou nebo levou stranu.
Manipulace se sluchátky probíhá zcela standardně a ani při nasazení nemám nejmenší problém. Stačí trocha cviku a na Sense Lite si velmi rychle zvykám. Taktéž zpracování hodnotím pozitivně, na první pohled nejsou vidět žádné zásadní nedostatky.
Parametry a funkce
Jak již bylo zmíněno v úvodu, jedná se o otevřená sluchátka, která využívají technologii JBL OpenSound, tedy přenos zvuku vzduchem, kdy sluchátka nejsou vložena přímo uvnitř zvukovou, ale v jeho těsné blízkosti. Zvukové vlny jsou směrovány přímo do zvukovodu, aby nedocházelo ke zbytečnému vyzařování do okolí. Zvukový projev sluchátek má na starost měnič s rozměry 18 × 11 mm, přičemž výrobce udává citlivost 86 dB SPL@1 kHz a frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz. 4 mikrofony slouží pro čisté telefonní hovory a konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.4. Dále nechybí řada praktických funkcí, jako je dotykové ovládání, multipoint připojení nebo krytí IP54 proti vodě a prachu.
JBL Sense Lite
Typ sluchátek: otevřená
Velikost měniče: 18 × 11 mm, dynamický
Stupeň krytí: IP54 (co to znamená?)
Frekvenční rozsah: 20 Hz–20 kHz
Citlivost 86 dB
Impedance: 32 Ω
Bluetooth: 5.4 (podpora více připojených zařízení současně)
Bluetooth profily: A2DP 1.4, AVRCP 1.6.3 a HFP 1.8
Hmotnost pouzdra: 64,5 gramu
Baterie: 55 mAh (sluchátko), 560 mAh (pouzdro)
Výdrž: 8 hodin
Doba hovoru: 5 hodin
Doba nabíjení: 120 minut
Pohodlí a ovládání
Jak jsem již zmínil, nasazení sluchátek a manipulace s nimi probíhá naprosto bez problému. Vzhledem k relativně nízké hmotnosti (19 g) si na nasazená sluchátka velmi rychle zvykám a občas (pokud zrovna nehraje hudba) ani jistě nevím, jestli je mám nasazená, nebo nikoliv. Nikde netlačí a nošení je opravdu pohodlné i v rámci delších časových úseků. Samozřejmě ideální je tato konstrukce pro cvičení a aktivnější pohyb, kdy sice nedochází k nějakému efektivnímu rušení okolního hluku, což občas přehluší přehrávanou hudbu nebo podcast, zato je člověk neustále uprostřed dění a v kontaktu s okolím, což se hodí při běhu i jízdě na kole v rušném provozu.
Díky ergonomickému háčku, který sluchátko drží za uchem nehrozí vypadnutí sluchátka z ucha ani při sportovním využití. Ovládání pomocí dotyků funguje poměrně spolehlivě a většinou hned na první pohled trefuji kýžené gesto. Nedochází ani k významnému zpoždění a tento způsob ovládání používám především pro pozastavení přehrávání, ale také pro ovládání telefonních hovorů, kterých jsem se sluchátky Sense Lite absolvoval celou řadu.
Zvuk a telefonní hovory
S rozvojem otevřených sluchátek dochází i ke zlepšení jejich zvukového podání. To jsem zjistil už například u loňského modelu od značky Nothing, který hrál velmi slušně. A podobně je tomu také u JBL Sense Lite. Samozřejmě se nejedná o zážitek pro audiofily, ale běžný poslech hudby, podcastů i odbavení telefonních hovorů při každodenním provozu probíhá naprosto spolehlivě.
Zvuk může působit oproti klasickým špuntům jakoby vzdáleně a ani maximální intenzita nedosahuje takových výšek. Zároveň ale musím říci, že na poslech jsem si poměrně rychle zvykl, a na to, že sluchátka nevyjdou ani na tři tisíce, rozeznám jednotlivé nástroje, hlasy a další detaily opravdu věrně. Nechybí mi dynamika a nijak zásadně ani žádná z frekvenčních složek. Otevřená sluchátka obecně mívají horší basy, jak ale říkám, poměr ceny a výkonu je z hlediska zvuku rozhodně na dobré úrovni. Pokud požadujete basovější podání a vyšší intenzitu, měli byste se poohlédnout po jiné konstrukci.
Taktéž v případě telefonních hovorů si nelze stěžovat. Zvukově sluchátka zcela dostačují a nezaznamenal jsem žádný významnější problém s dorozuměním na obou stranách. Telefonních hovorů jsem v případě JBL Sense Lite absolvoval nižší desítky, a to především díky pohodlí, které nabízí.
Mobilní aplikace
Doprovodná aplikace JBL Headphones bohužel neumí česky, ale orientace v ní není nijak složitá. Na domovské stránce již tradičně vidíme připojená sluchátka spolu s údaji o jejich nabití i úrovni baterie v krabičce. V pododdílu General můžeme přepínat mezi audio nebo video režimem a dále také vstoupit do nastavení dotykového ovládání. Ačkoliv jednotlivá gesta jsou vždy přiřazena daným funkcím, můžete si zvolit, u kterého ucha budete ovládat hlasitost, přehrávání, nebo dotykové ovládání zcela deaktivovat, pokud je nepoužíváte.
Dále je možné vstoupit do ekvalizéru, který nabízí celkem 6 přednastavených profilů, ale můžete si vytvořit i svůj vlastní pomocí 10pásmových faderů. Změnit můžete také pravolevé rozložení zvuku nebo nastavit vlastní zvukový limiter. V posledním oddílu se nabízí relaxační mixy pro uklidnění, funkce Find My Buds v případě ztráty sluchátek nebo časované vypnutí sluchátek, které můžete nastavit na 30 minut, hodinu nebo dvě hodiny. V tomto případě bych možná uvítal i kratší čas, např. jen 10 minut. V aplikaci samozřejmě najdete i průvodce nastavením zařízení, další produktové tipy nebo FAQ. Celkově aplikace reaguje svižně a funguje bez problémů. Kromě chybějící jazykové mutace jí vlastně není co vytknout.
Výdrž na baterii
Sluchátka sama o sobě zvládnou 8 hodin přehrávání, což je pro běžné použití zcela dostačující. Rozměrnější krabička navíc dodá dalších 24 hodin poslechu, takže celkem se dostaneme až na 32 hodin. Pokud potřebujete sluchátka rychle dobít, za 10 minut je možné doplnit energii na tři hodiny poslechu.
Závěrečné hodnocení
Otevřená sluchátka se postupně dostávají na úroveň, kdy jsou velmi dobře použitelná, a pro celodenní kancelářské využití kombinující aktivní pohyb nebo základní sportovní aktivity jsou vlastně ideální. JBL Sense Lite hodnotím jako lehká a pohodlná, mohu je tedy nosit klidně půl dne nebo celý den. Ať už jsou zrovna vypnutá, přehrávají hudbu nebo podcasty, či zprostředkovávají telefonní hovory. Poslouží především uživatelům, kterým nevyhovují klasické špunty, ať už z důvodu zvýšeného tlaku v uších nebo izolace od okolí.
Zvuk samozřejmě stále do jisté míry limituje použitá open-ear technologie, na druhou stranu musím říci, že nehrají vůbec špatně. Potěší také slušná výdrž, relativně nízká cena nebo dotykové ovládání. Pokud hledáte jednoduchá sluchátka, nepotřebujete ANC, které zde jednoduše kvůli konstrukci není možné, a ani žádné další pokročilé funkce, JBL Sense Lite mohou spolehlivě splnit vaše tužby. A pokud hledáte otevřená sluchátka s primárním využitím pro sport, doporučím vám spíše druhý model JBL Endurance Zone.
JBL Sense Lite
Design a zpracování8.2/10
Kvalita zvuku7.2/10
Výdrž baterie7.8/10
Mobilní aplikace8.0/10
Pohodlí9.2/10
Klady
- pohodlí nošení
- příznivá cena
- výběr z pěti barev
- ekvalizér v aplikaci
Zápory
- horší basy (kvůli konstrukci)