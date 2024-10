Recenze Nothing Ear (open): konečně povedená otevřená sluchátka za 4 tisíce

Nothing Ear (open) jsou nová sluchátka s netradiční otevřenou konstrukcí

Za 4 tisíce nabídnou některé moderní funkce i pohodlí a slušný poslech

Novinka doplňuje špuntové modely Ear a Ear (a), zároveň se ale jedná o nejdražší model

Značka Nothing nepřestává překvapovat. Svou nabídku sluchátek obměnila teprve relativně nedávno a nyní k modelům Ear a Ear (a) přidává ještě jeden zcela nový kousek. Kupodivu se jedná o model otevřených sluchátek s příznačným názvem Ear (open). Ačkoliv tento typ konstrukce není u mainstreamových výrobců příliš rozšířen, Nothing zde patrně vidí mezeru na trhu. Sice jsem dosud příliš mnoho modelů otevřené konstrukce podobného typu netestoval, naprostá většina z toho mála ve mě ale příliš důvěry nevzbudila. Jsou v tomto ohledu Nothing (open) jiná?

Design a zpracování

Nothing v tomto případě do jisté míry opakuje staré triky. Design produktu je zcela jistě unikátní, každopádně prvky průhledného víčka krabičky i těla sluchátek, barevné puntíky pro rozlišení levé a pravé strany, chromované doplňky i samotné logo již dobře známe z ostatních produktů.

Krabička samotná je sice o poznání větší než u klasických špuntů, jedná se ale především o její šířku 125,9 mm, protože výška 19 mm zůstává poměrně příznivá. Ani hmotnost 63,8 gramů není nijak přehnaná. Spodní polovina krabičky je kompletně bílá s lesklou povrchovou úpravou. Pouze v zadní části této poloviny najdeme USB-C konektor pro připojení nabíječky. S průhlednou horní části ji spojuje kovový pant a magnetický zobáček na přední straně. Uprostřed víčka je drobný důlek, který je tam patrně aby sluchátka uvnitř necestovala.

Ačkoliv jsou sluchátka uvnitř uchycena magnetem, část opírající se o ušní boltec není přichycena nijak pevně a občas v krabičce rachotí. To sice nepůsobí nejlepším dojmem, na funkci to ale vliv samozřejmě nemá. Jinak je provedení poměrně hezké. Samozřejmě z materiálů dominují plasty. Mezi sluchátky ve spodní části krabičky pak vidíme také informační diodu a párovací tlačítko. Zavírání krabičky probíhá velmi jednoduše a magnet je dostatečně silný, aby se krabička samovolně neotevírala.

Sluchátko samotné pak vypadá částečně jako klasická pecka, která ale pokračuje v silikonový můstek za ucho, který je zakončen matnou chromovou koncovkou. Část opláštění sluchátka je z průhledného plastu, takže můžete obdivovat krásu plošných spojů uvnitř. To ale již znáte z ostatních produktů značky Nothing.

Parametry a funkce

Ačkoliv sluchátka jdou na trh s cenou 3 999 Kč, již na první pohled je zřejmé, že výbava v podobě funkcí a nových technologií patrně nebude jejich nejsilnější stránka. Hlavním prodejním argumentem zůstává především ona neobvyklá konstrukce a design. Zvuk má na starost 14,2mm měnič v každém sluchátku. Z hlediska kodeků je zde pouze základ ve formě AAC a SBC, přičemž Bluetooth přichází ve verzi 5.3. Z funkcí dále potěší rychlé párování, duální připojení nebo dotykové ovládání. U sluchátka i krabičky nechybí krytí IP54, potěší také funkce pro hledání zapadlého sluchátka nebo ekvalizér v aplikaci. Naopak marně bychom hledali jakoukoliv formu ANC a obejít se musíme také bez bezdrátového nabíjení.

Pohodlí a dotykové ovládání

Ačkoliv po prvotním nasazení jsem měl pocit, že sluchátka nemám na uších umístěna správně a příliš vyčuhují do prostoru, postupně jsem si na jejich umístění zvykl a musím říct, že i díky hmotnosti 8,1 gramu a zvolené technologii sluchátko v uchu vůbec nevadí. Ono vlastně v uchu ani není, takže je logické, že odpadá veškerý tlak, na který jsme zvyklí z běžných špuntů. Tato sluchátka jsou ale ještě příjemnější než pecky. Opravdu je možné mnohahodinové použití bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.

Zároveň pokud vypnete přehrávání, můžete poslouchat jakékoliv okolní zvuky nebo vést rozhovor bez nutnosti vyjmutí sluchátek z uší. Asi všichni známe ten pocit, kdy si nasadíme sluchátka do uší a v ten moment se objeví někdo, kdo s námi zrovna potřebuje mluvit. Ač mohu mít k dispozici sebelepší transparentní režim, většinou sluchátka z uší v ten moment vyndávám. U modelu Ear (open) to opravdu není potřeba.

Taktéž nasazení je poměrně jednoduché a zvládnu ho stejně rychle jako u většiny špuntů. Dotykové ovládání funguje velmi podobně jako u modelu Ear nebo Ear (a). Stačí jemně stisknout tělo sluchátka oběma prsty a po zaznění tónu dojde k vykonání povelu. Kromě drobného zpoždění zde není co vytknout. Jednotlivé povely a možnosti jejich přenastavení proberu v kapitole věnující se doprovodné aplikaci.

Zvuk a telefonování

Kvalita zvuku je u sluchátek alfou a omegou. Nutno hned na úvod uznat, že jsem od otevřené konstrukce nečekal žádné zázraky a ještě před prvním vyzkoušením jsem byl poměrně skeptický. O to větší překvapení se dostavilo, když jsem zjistil, že s Ear (open) se opravdu dá hudba i podcasty poslouchat. Zvuk je poměrně detailní a své místo zde mají i zřetelné basy, které u této konstrukce často chybí. V přednesu je tedy zakomponováno celé frekvenční spektrum.

Ano, na kdejaké lepší špunty budou Ear (open) ze své podstaty ztrácet. Při zvýšení hlasitosti je slyšet zkreslení a ani maximální hlasitost není pro některé situace ve venkovním provozu dostatečná. Na druhou stranu v klidné kanceláři a nebo doma při nižší hlasitosti s poslechem nemám problém a zvuk je slyšet dostatečně zřetelně. Co se týče zvukového úniku do okolních směrů, nejedná se o velký problém. Při maximální hlasitosti samozřejmě je v okolí slyšet, nicméně pokud nejste vyloženě metr od někoho jiného, není zvuk v jeho uších nijak silný nebo obzvláště zřetelný.

V průběhu testování jsem vyzkoušel i řadu telefonních hovorů a ačkoliv zvuk v tomto případě není z těch nejlepších, pro běžné využití Ear (open) zcela vystačí. Telefonování je velmi příjemné obzvláště díky otevřené konstrukci, kdy se dobře slyšíte a nemáte ničím blokované uši. S tím mám často u špuntů problém.

Doprovodná aplikace

Aplikace Nothing X v případě sluchátek Ear (open) v podstatě téměř není potřeba. V základním zobrazení vidíte připojený model sluchátek spolu s úrovní baterie a možností vstupu do ekvalizéru nebo menu ovládacích prvků. Ekvalizér lze použít v jeho jednodušší podobě, kdy se pohybujete pouze mezi třemi frekvenčními složkami případně volíte jeden z přednastavených profilů (včetně možností tvorby vlastního). Pokročilý ekvalizér nabízí detailnější ladění v celkem devíti frekvenčních pásmech.

V sekci ovládacích prvků lze zkontrolovat jednotlivá gesta a pokyny, které je případně možné i upravit nebo deaktivovat. Poslední záložkou je pak nastavení, kde najdete například funkci pro nízké zpoždění zvuku, nastavení duálního připojení, funkci pro hledání sluchátek a možnost aktualizace firmwaru. Aplikace je plně lokalizovaná do češtiny a i vzhledem k menšímu množství funkcí je velmi přehledná. Nemám co vytknout.

Výdrž baterie

Každé sluchátko je vybaveno baterií o kapacitě 64 mAh a krabička disponuje kapacitou 635 mAh. To vše vystačí na 8 hodin přehrávání ze sluchátek a celkem 30 hodin při dobíjení z krabičky. Tyto hodnoty jsou zcela dostačující pro běžný provoz a v zásadě odpovídají realitě.

Jak již bylo zmíněno, dobíjení probíhá pouze prostřednictvím USB-C kabelu a výrobce se nezmiňuje ani o nějaké formě rychlého nabíjení.

Závěrečné hodnocení

Značka Nothing má na svědomí další velmi zajímavý produkt. Design i použité technologie dělají z modelu Ear (open) poměrně ojedinělý kus techniky s relativně příznivou cenou nepřesahující 4 tisíce. Ačkoliv otevřená konstrukce má své limity a rozhodně se nehodí pro některé způsoby použití, věřím, že své zastánce si najde. Výhody tkví především v tom, že sluchátka neblokují zvukovody a nepůsobí zde žádný tlak. Jejich nošení je tedy velmi příjemné i při delším poslechu nebo telefonování.

Uchycení nad a za uchem pak může obtěžovat například pokud nosíte brýle nebo nějaké čelenky a čepice, osobně jsem ale s ani jedním neměl problém. Sluchátka drží velmi dobře i při prudších pohybech nebo sportu. Krabička je sice větší, designově jsou ale sluchátka povedená a pochválit musím i výdrž baterie nebo aplikaci s detailním ekvalizérem. Pokud špunty v uších nestrpíte a pecky vám vypadávají, Nothing Ear (open) jsou zde pro vás.

Nothing Ear (open) 8.1 Design a zpracování 8.2/10

















Kvalita zvuku 7.3/10

















Výdrž baterie 8.4/10

















Funkce 7.4/10

















Pohodlnost nošení 9.0/10

















Klady otevřená konstrukce neblokuje uši

pohodlné při nošení

dotykové ovládání

krytí IP54 Zápory pouze základní kodeky

chybí ANC

některá zvuková omezení Koupit Nothing Ear (open)