Jak fotí Xiaomi 15T Pro? Levnější než konkurence, přesto se špičkovými výsledky

Jakub Fišer 16. 12. 16:30
Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 15T Pro je jedním z nejzajímavějších telefonů tohoto roku
  • Za cenu necelých 14 tisíc nabízí skvělou výbavu korunovanou slušným fotoaparátem
  • 50Mpx foťák z Xiaomi 15 i působivý teleobjektiv podávají dobré výsledky i v horším světle

Xiaomi 15T Pro patří mezi aktuálně nejzajímavější fotomobily vyšší střední – té takzvané skorovlajkové – třídy. Kombinuje velký hlavní snímač, povedený 5× teleobjektiv a solidní ultraširokáč (to vše s optikou Leica), takže pokryje většinu běžných scén od krajiny až po detaily a makro. Nad rámec klasické recenze jsme se zaměřili na to, jak Xiaomi pracuje v různých světelných podmínkách a jak jej využijete, pokud plánujete tento smartphone kupovat zejména kvůli jeho fotoaparátu.

Přehled fotoaparátů

Čínský výrobce u nového Xiaomi 15T Pro znovu zrecykloval fotovýbavu z hlavního jarního vlajkového modelu Xiaomi 15. Máme zde tedy shodný primární fotosnímač i teleobjektiv, ten má však upravenou optiku i clonu. Díky tomu dosahuje až 5× zoomu v optické kvalitě. Čistě papírově je výběr fotočipů na velmi dobré úrovni, uznejte sami:

  • Hlavní – OmniVision OV50H (LightFusion 900), rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,3″ velikost čipu, clona f/1.6, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF)
  • Širokoúhlý – OmniVision OV13B, rozlišení 12 Mpx, 1/3″ velikost čipu, clona f/2.2, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 120°
  • Teleobjektiv – Isocell JN5, rozlišení 50,3 Mpx, 1/2,76″ velikost čipu, clona f/3.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 60 milimetrů, optický zoom 5×, až 100× digitální zoom, OIS
  • Přední – Isocell KD1, rozlišení 32,3 Mpx, 1/3,44″ velikost čipu, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 25 milimetrů

Fotomodul je dominantou zadní strany

Trochu překvapí využití 2 roky starého fotočipu u selfie kamerky. Ten má sice slušné rozlišení, ale jinak je vlastně veskrze obyčejný a v žádném smartphonu, ve kterém se objevil, tak úplně nezazářil. Znát ho můžete z Xiaomi 14T Pro nebo Vivo X100 Pro. Fotoaplikace pracuje dobře, je přehledná, bezproblémově navržená a hlavně prakticky stejná jako u jiných telefonů značky, ať už jde o Xiaomi, Redmi, či Poco – za to vděčíme hlavně jednotnému stylu nadstavby HyperOS.

Hlavní fotoaparát v noci i ve dne

Hlavní fotoaparát letos udělal ze všech senzorů největší skok kupředu. Ve dne působí snímky až překvapivě realisticky – telefon přesně pracuje s barvami, zvládá velmi široký dynamický rozsah a nový algoritmus v HyperOS 3 dokáže „vytáhnout“ světlo i z míst, kde by loňský model už ztrácel dech. Díky propracovanému zpracování hloubky ostrosti navíc i běžné 12,5Mpx fotografie působí, jako by pocházely ze senzoru s mnohem vyšším fyzickým rozlišením.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde.

V horších světelných podmínkách se výrazně projeví nový čip i přepracovaný noční režim. Xiaomi 15T Pro přináší čistší, kontrastnější a ostřejší noční snímky než předchozí generace – světelné zdroje už nepůsobí přepáleně a stíny mají konečně přirozenou kresbu. Zatímco loňský model občas bojoval se žlutým nádechem a výrazným šumem, letošní verze působí mnohem vyrovnaněji. Portréty v horších světelných podmínkách jsou jednou z oblastí, kde je meziroční rozdíl nejvýraznější.

Ještě před pořízením první fotografie však doporučujeme v nastavení fotoaplikace vybrat barevný režim, který se vám více líbí. Režim Vibrant uměle navyšuje saturaci barev, při jisté konstelaci z něj však mohou vycházet velmi umělecké snímky. Někomu může přijít lepší syrovější režim Authentic, ačkoliv ten občas „obaluje“ snímky takovým umělým stínem. Na srovnání se můžete podívat v galerii.

Teleobjektiv s 5× přiblížením

Teleobjektiv už není jen nástrojem pro portréty, protože optické 5× přiblížení už se hodí i pro pořízení velice kvalitní fotky tzv. na dálku. I práce s portrétním režimem je ale velmi sympatická, díky kombinaci hlavního senzoru a teleobjektivu máte k dispozici několik ekvivalentních ohniskových vzdáleností: 23 a 46 mm z hlavního fotoaparátu a 115 mm z teleobjektivu.

Upřímně řečeno, pro většinu případů bylo 2,6× přiblížení u modelu 14T Pro lepší, protože portréty s 5× přiblížením už vyžadují docela solidní odstup od fotografované osoby. Solidní kvalitu má i 2× digitální zoom výřezem z hlavního snímače, 5× zoom se podle mého testování hodí spíše pro focení výhledů a panoramat. Ale každý si jistě najde to své.

V galerii snímků je dobře vidět také zlepšení v makro režimu. Xiaomi sice opět neintegrovalo dedikovanou makro kameru, ale teleobjektiv s 5× přiblížením dokáže makro úspěšně nahradit. Oproti loňsku je méně artefaktů a více skutečných detailů.

Selfie kamerka

Selfie kamera nepřekvapuje, jak už jsem mírně naznačil v popisu fotočipů. Jde o celkem starý snímač, který  patří k příjemným překvapením. Telefon podává stabilní výsledky prakticky za jakýchkoli podmínek – ať fotíte v noci, proti světlu nebo v místnosti. Velkou roli hraje vysoké rozlišení 32 Mpx, díky kterému mají selfie přirozenou hloubku ostrosti a velmi slušnou úroveň detailů. Proti předchozí generaci jsou viditelné zejména lepší barvy pleti a ostřejší kresba.

Cena a dostupnost

Xiaomi 15T a 15T Pro se v Česku prodávají už od konce září. Jak už zaznělo, aktualizace HyperOS 3.0 na ně dorazila v minulém týdnu. Základní model Xiaomi 15T v černém, stříbrném či rose gold provedení vyjde na 9 990 korun včetně DPH, dražší a trochu lépe vybavený model 15T Pro v základní konfiguraci 12/256 GB stojí 13 490 korun.

